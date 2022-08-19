Как предположил кандидат биологических наук Сергей Седых, обязательный масочный режим могут ввести в Новосибирской области уже в сентябре.

Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. Как сообщается на сайте федерального Роспотребнадзора, 48,6% зараженных приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

При этом 18 августа, по данным оперштаба, в Новосибирской области выявили 281 случай COVID-19. 25 июля за день заболевание подтвердилось у 50 человек. Новосибирские власти приняли решение о возвращении масочного режима на рекомендационной основе, однако в одном из регионов страны ограничительная мера уже носит обязательный характер. Так, 15 августа стало известно о том, что правительство Бурятии возвращает действие масочного режима на территории региона.

Как предположил в разговоре с «Континентом Сибирь» биохимик, кандидат биологических наук Сергей Седых, ношение медицинских масок может стать обязательным в Новосибирской области уже в сентябре текущего года. Возвращение ограничительной меры возможно после проведения масштабных федеральных мероприятий на территории региона, в том числе IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022», который состоится в Новосибирской области в конце августа.

«Можно говорить, что маски не вернутся, но мне кажется, что это самообман. У нас столько же заболевших, что и в марте этого года. При правильном использовании маски достаточно эффективно снижают риск заражения. Это значит, что меньше людей заболеет и умрет», — сообщил «Континенту Сибирь» Сергей Седых.

По словам ученого, циркулирующий в России штамм коронавирусной инфекции менее смертоносный по сравнению со штаммом дельта COVID-19. Тем не менее, ношение масок и ревакцинация необходимы для защиты жизни и здоровья.

«Введение обязательного масочного режима на территории Новосибирской области является вопросом времени. И ранее было понятно, что коронавирус к нам вернется, как и в других странах. В Россию новая волна заболеваемости приходит с хорошим отставанием, и мы можем за эти два месяца подготовиться к всплеску больных COVID-19», — сказал специалист.

Ученый предположил, что пик заболеваемости в Новосибирской области произойдет в сентябре, когда учащиеся вернутся в школы и вузы, а взрослые — с отпусков. Второй всплеск можно прогнозировать ближе к зиме, как и в предыдущие годы.

При этом специалист сообщил, что в настоящее время введение системы QR-кодов в общественных местах маловероятно, так как уровень вакцинации значительно ниже, чем зимой, когда их вводили. Кроме того, многие заболевшие переносят COVID-19 в легкой форме или бессимптомно без ПЦР-тестов, подтверждающих наличие инфекции.

Ученый считает, что перевод учащихся образовательных учреждений на дистанционный режим маловероятен, так как это может снизить качество образования из-за отсутствия у части детей доступа к компьютеру и сети Интернет. Принятие решения о переводе на дистант приведет к тому, что школьники фактически будут находиться на самообучении.