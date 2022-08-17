В Новосибирской области определились с масочным режимом

Решение о рекомендательном характере масочного режима приняли в Новосибирской области. Средства индивидуальной защиты жителям советуют носить в общественном транспорте, а сотрудникам сферы обслуживания – на рабочих местах.

Оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции в Новосибирской области одобрил рекомендательный масочный режим. Он будет действовать в общественном транспорте, а также для сотрудников организаций, работающих с людьми, сообщили в правительстве региона по итогам заседания штаба 16 августа.

Введение меры связано с ростом числа заражений коронавирусом — по данным областного минздрава, за прошедшую неделю в регионе выявлено 1 199 новых случаев заболевания, а за последние сутки – 192 случая. При этом наиболее активный прирост пациентов наблюдается в районах области.

Кроме того, в Новосибирской области зафиксировали увеличение заболеваемости ОРВИ. По данным областного минпромторга, в ближайшее время ожидается крупная поставка в регион противовирусных лекарств.

Коечный фонд в коронавирусных госпиталях региона сейчас составляет 749 мест. Вакцинация от заболевания в Новосибирской области продолжается. Помимо этого, готовится кампания по вакцинации от гриппа.

Напомним, что вернуться к ношению масок в общественном транспорте новосибирцам рекомендовали ещё на прошлой неделе.