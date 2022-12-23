В соответствии с постановлением Главного Государственного санитарного врача Томской области в регионе с 22 декабря вводится запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Для посетителей и сотрудников медицинских организаций вводится масочный режим.

Также масочный режим вводится для персонала учреждений подведомственных Департаменту социальной защиты и Департаменту по вопросам семьи и детей. Всем работодателям поручено обеспечить сотрудников индивидуальными средствами защиты, а также организовать проведение «утренних фильтров» для контроля температуры перед допуском сотрудника на рабочее место.

Поводом для ужесточения санитарных мер стало ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе. За последнюю неделю грипп разных типов, в том числе и свиной грипп, был обнаружен у 72 человек, ОРВИ – у 14 577 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре школы и три детских сада в Новосибирской области временно перешли в режим дистанционного обучения из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями.