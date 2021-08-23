В Новосибирской области ускорят реализацию программы по расселению из аварийного жилья

Надежда Яркова
 
Андрей Травников
Фото Михаила Перикова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья. Об этом глава региона объявил на оперативном совещании в правительстве региона 23 августа.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов в ходе совещания сообщил, что 19 августа правлением госкорпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ была одобрена заявка Новосибирской области о финансировании ускоренной программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Программа предполагает расселение на два года ранее установленного срока, с финансированием в размере 2,36 млрд рублей.

Задачу по наращиванию темпов расселения аварийного жилья свыше двух миллионов квадратных метров в год поставил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ 11 февраля 2019 года. Это направление является одним из приоритетных в национальном проекте «Жилье и городская среда».

«В начале этого года в мой адрес поступило предложение от руководства Фонда содействия реформирования ЖКХ – с использованием средств фонда ускорить реализацию текущей программы по расселению граждан из аварийного жилья. Причем ускорить значительно – на два года. Мы посоветовались с коллегами и приняли это предложение – на сегодня все графики скорректированы. Понимаю, что это дополнительная задача, нагрузка – но попрошу поддержать это решение и принять все меры для того, чтобы своевременно выполнить все работы, строительные, закупочные, чтобы мы программу выполнили досрочно», — отметил Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что это важно для региона, как минимум по двум причинам.

«Первое — ускорить переселение людей, которые годами ждут своей очереди и хотят выехать из аварийных домов. Второе – программа очень востребована и с каждым годом у все больше и больше домов признается аварийными, и очень важно подготовиться к третьей волне этой программы. Чем раньше завершим вторую волну, тем раньше появятся основания для выделения региону дополнительных ресурсов для расселения домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года.  Просьба поддержать решение активной работой, высокими темпами строительства», – добавил глава региона.

Напомним, для расселения ветхих домов в Новосибирске власти также продолжают внедрять программу развития застроенных территорий (РЗТ). Согласно ей, в планах привлекать инвесторов — будущих застройщиков территорий. 

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