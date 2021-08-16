21-летняя девушка скончалась от COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, 16 августа за сутки скончались десять человек с COVID-19. Среди них — 21-летняя девушка.

За минувшие сутки от заболевания умерли двое мужчин в возрасте 67 лет, мужчины 42 и 79 лет, а также женщины в возрасте 21, 66, 67, 69, 71, 88 лет. Всего в регионе от коронавирусной инфекции скончались 2 501 человек.

В «ковидных» госпиталях Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся2 841 человек (15 августа —2 788). В отделениях реанимации — 197 пациентов (днем ранее — 196), на аппарате ИВЛ — 18 жителей региона (15 августа — 19).

За сутки заболевание выявили у 183 человек (днем ранее — 181).

В Кузбассе, по данным на 16 августа, выявлен 181 случай заражения коронавирусной инфекцией (15 августа — 187), четыре пациента скончались (днем ранее — 6). В обсерваториях, медицинских стационарах и на домашней изоляции находятся 11 789 человек (15 августа —12 391).

В Алтайском крае за последние сутки заболели 276 жителей региона (15 августа — 279), 19 человек скончались ( днем ранее — 23). 2 867 пациентов находятся в инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19 (днем ранее —2 851). Количество тяжелобольных — 793 (15 августа — 797), из них аппарат ИВЛ требуется 213 больным (днем ранее — 216).

Напомним, ранее сообщалось о том, что темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией сократился в Новосибирской области. Максимальный суточный показатель заболеваемости COVID-19 был зафиксирован 25 июля, когда в регионе за сутки выявили 218 случаев заражения коронавирусом. Отметим, для получения коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация. По последним данным, в регионе однократно привито 624 627 жителей региона, завершили курс вакцинации 539 175 человек.

«Континент Сибирь» писал о том, как проходит вакцинация горожан в Новосибирске, и где можно поставить прививку без очередей. Для удобств жителей региона в Новосибирской области создана интерактивная карта, на которой указаны пункты вакцинации от COVID-19 и лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.