Как проходит вакцинация в Новосибирске, и где можно поставить прививку без очередей

Прививаться или не прививаться пока остается делом добровольным для новосибирцев. При этом власти заявляют, что в регионе массовая вакцинация идет полным ходом. 2 августа в редакцию «Континента Сибирь» поступили сообщения о том, что в отдельных поликлиниках новосибирцам отказывают в записи на вакцинацию, ссылаясь на отсутствие препаратов. При этом глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов в этот же день заявлял, что очередная партия вакцины поступила в регион. Чтобы проверить, как проходит вакцинация на практике, «Континент Сибирь» 3 августа обошел несколько поликлиник, а также пункты на привокзальной территории и в торговом центре, выявив, где можно без очередей поставить прививку.

Первым пунктом стала городская поликлиника №20 на улице 1905 года. В окошке регистратуры корреспонденту «Континента Сибирь» ответили, что прививают вакциной «Спутник V» в порядке живой очереди. Возле прививочного кабинета, где проходит вакцинация оказалось всего два человека, которые поделились, что вакцину ставят довольно быстро, поэтому очередей, как таковых нет. Вместе с тем, уже к середине дня, по данным одного из читателей «Континента Сибирь», вакцина первого компонента закончилась, о чем свидетельствовало объявление, вывешенное в поликлинике.

Вторым пунктом стала консультативно-диагностическая поликлиника №27 на улице Дмитрия Донского, 32. В регистратуре на вопрос о вакцинации ответили, что прививают по предварительной записи вакциной «Спутник Лайт», очередей замечено не было.

В поликлинике на улице Ленина, 13 корреспондента «Континента Сибирь» пропо вопросу вакцинации проконсультировали более подробно. Желающие могут привиться либо по предварительной записи, либо в порядке живой очереди.

В наличии имеются вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Однако, уточнили, что «Спутник лайт» ставят тем, кто ранее уже вакцинировался (ревакцинировался). Возле прививочного кабинета оказалась небольшая очередь из желающих – человек 5-7, причем одна девушка пришла и заняла в порядке живой очереди – она же стояла перед корреспондентом «Континента Сибирь» в регистратуре, пока в регистратуре консультировали по вопросу вакцинации.

В городской клинической больнице №1 на улице Серебренниковской, 42 в регистратуре ответили, что прививают новосибирцев строго по предварительной записи, поскольку вакцина есть, но в ограниченном количестве. Зато в поликлинике имеется как вакцина «Спутник V», так и «Спутник Лайт». Опять же, в регистратуре уточнили, что «Лайт» ставят лишь ранее привившимся вакциной «Спутник V».

В клинической консультативно-диагностической поликлинике №27 на улице Кубовая, 106 привиться можно в порядке живой очереди вакциной «Спутник V». Самих очередей также не наблюдается – возле кабинета оказалось 3-4 желающих привиться, то есть ажиотажа не наблюдалось.

Помимо поликлиник, корреспондент «Континента Сибирь» решил побывать в пункте вакцинации на пригородном вокзале «Новосибирск-Главный». После непродолжительных поисков и расспросов сотрудников в центральном здании вокзала, удалось найти вход, находящийся слева, рядом с проходом на пригородные поезда. Там надо подняться на 4 этаж, где и расположился пункт вакцинации. Порадовало, что несмотря на большое количество людей на вокзале, рядом с пунктом не оказалось больших очередей. Возле кабинета сидели всего два человека – то есть можно было спокойно присесть, заполнить анкету, и за это время как раз бы уже подошла очередь. Правда, выбора нет – зато сама вакцина «Спутник V» есть.

Последним пунктом был выбран пункт вакцинации в торговом центре «Аура». Поднявшись на третий этаж, корреспондент «КС» без труда смогла найти прививочный пункт и не только из-за большой вывески, висящей над входом, но и из-за большого скопления людей перед входом. Около 15-20 человек, как выяснилось, стояли на прививку, хотя в целом в ТЦ в будни наблюдается гораздо меньше народа, чем в выходные дни. Вышедшая из пункта сотрудница уточнила, что здесь ставят только второй компонент «Спутника V».

Таким образом, большого ажиотажа и скопления очередей в пунктах вакцинации, по наблюдению корреспондента «Континента Сибирь», на текущий момент не наблюдается. Любой житель Новосибирска может спокойно прийти в любую поликлинику с паспортом и СНИЛСом и заполнив анкету, поставить прививку. Для тех, кто ранее вакцинировался двухкомпонентной вакциной «Спутник V» советуют ревакцинироваться однокомпонентным «Спутником Лайт», который также имеется в наличии.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» публиковал список мест, где можно поставить прививку в Новосибирске.