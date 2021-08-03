Как проходит вакцинация в Новосибирске, и где можно поставить прививку без очередей

Надежда Яркова
 
пункт вакцинации на ст. Новосибирск-Главный
Пункт вакцинации на ст. Новосибирск-Главный

Прививаться или не прививаться пока остается делом добровольным для новосибирцев. При этом власти заявляют, что в регионе массовая вакцинация идет полным ходом. 2 августа в редакцию «Континента Сибирь» поступили сообщения о том, что в отдельных поликлиниках новосибирцам отказывают в записи на вакцинацию, ссылаясь на отсутствие препаратов. При этом глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов в этот же день заявлял, что очередная партия вакцины поступила в регион. Чтобы проверить, как проходит вакцинация на практике, «Континент Сибирь» 3 августа обошел несколько поликлиник, а также пункты на привокзальной территории и в торговом центре, выявив, где можно без очередей поставить прививку.

Поликлиника

Новосибирцам в поликлиниках сообщают об отсутствии вакцины от COVID-19 – в минздраве говорят, что она есть

Первым пунктом стала городская поликлиника №20 на улице 1905 года. В окошке регистратуры корреспонденту «Континента Сибирь» ответили, что прививают вакциной «Спутник V» в порядке живой очереди.  Возле прививочного кабинета, где проходит вакцинация оказалось всего два человека, которые поделились, что вакцину ставят довольно быстро, поэтому очередей, как таковых нет.  Вместе с тем, уже к середине дня, по данным одного из читателей «Континента Сибирь», вакцина первого компонента закончилась, о чем свидетельствовало объявление, вывешенное в поликлинике.

Вторым пунктом стала консультативно-диагностическая поликлиника №27 на улице Дмитрия Донского, 32. В регистратуре на вопрос о вакцинации ответили, что прививают по предварительной записи вакциной «Спутник Лайт», очередей замечено не было.

поликлиника на Д.Донского
Поликлиника на Д. Донского

В поликлинике на улице Ленина, 13 корреспондента «Континента Сибирь» пропо вопросу вакцинации проконсультировали более подробно. Желающие могут привиться либо по предварительной записи, либо в порядке живой очереди.

Константин Хальзов

В Новосибирскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт»

В наличии имеются вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Однако, уточнили, что «Спутник лайт» ставят тем, кто ранее уже вакцинировался (ревакцинировался). Возле прививочного кабинета оказалась небольшая очередь из желающих – человек 5-7, причем одна девушка пришла и заняла в порядке живой очереди – она же стояла перед корреспондентом «Континента Сибирь» в регистратуре, пока в регистратуре консультировали по вопросу вакцинации.

В городской клинической больнице №1 на улице Серебренниковской, 42 в регистратуре ответили, что прививают новосибирцев строго по предварительной записи, поскольку вакцина есть, но в ограниченном количестве. Зато в поликлинике имеется как вакцина «Спутник V», так и «Спутник Лайт». Опять же, в регистратуре уточнили, что «Лайт» ставят лишь ранее привившимся вакциной «Спутник V».

Поликлиника на Ленина, 13
Поликлиника на Ленина, 13

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса Новосибирская область

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области

В клинической консультативно-диагностической поликлинике №27 на улице Кубовая, 106 привиться можно в порядке живой очереди вакциной «Спутник V». Самих очередей также не наблюдается – возле кабинета оказалось 3-4 желающих привиться, то есть ажиотажа не наблюдалось.

Помимо поликлиник, корреспондент «Континента Сибирь» решил побывать в пункте вакцинации на пригородном вокзале «Новосибирск-Главный». После непродолжительных поисков и расспросов сотрудников в центральном здании вокзала, удалось найти вход, находящийся слева, рядом с проходом на пригородные поезда. Там надо подняться на 4 этаж, где и расположился пункт вакцинации. Порадовало, что несмотря на большое количество людей на вокзале, рядом с пунктом не оказалось больших очередей. Возле кабинета сидели всего два человека – то есть можно было спокойно присесть, заполнить анкету, и за это время как раз бы уже подошла очередь. Правда, выбора нет – зато сама вакцина «Спутник V» есть.

на Ленина, 13Последним пунктом был выбран пункт вакцинации в торговом центре «Аура». Поднявшись на третий этаж, корреспондент «КС» без труда смогла найти прививочный пункт и не только из-за большой вывески, висящей над входом, но и из-за большого скопления людей перед входом. Около 15-20 человек, как выяснилось, стояли на прививку, хотя в целом в ТЦ в будни наблюдается гораздо меньше народа, чем в выходные дни. Вышедшая из пункта сотрудница уточнила, что здесь ставят только второй компонент «Спутника V».

Таким образом, большого ажиотажа и скопления очередей в пунктах вакцинации, по наблюдению корреспондента «Континента Сибирь», на текущий момент не наблюдается. Любой житель Новосибирска может спокойно прийти в любую поликлинику с паспортом и СНИЛСом и заполнив анкету, поставить прививку. Для тех, кто ранее вакцинировался двухкомпонентной вакциной «Спутник V» советуют ревакцинироваться однокомпонентным «Спутником Лайт», который также имеется в наличии.

АУРА вакцинация
Пункт вакцинации в АУРЕ

Напомним, ранее «Континент Сибирь» публиковал список мест, где можно поставить прививку в Новосибирске.

Пункт вакцинации в АУРЕ

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