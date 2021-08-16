В Роспотребнадзоре рассказали о снижении числа заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области

Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией сократился в Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве, которое прошло 16 августа, рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По его словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю составила 1 318 случаев, что меньше на 5 % уровня предыдущей недели (-63 случая).

«Коэффициент распространения в регионе, по последним данным, составляет 0,98% и темп прироста тоже продолжает снижаться. За прошедшую неделю — 0,33 %, до этого был 0,37 и 0,38», — уточнил Александр Щербатов.

Он также добавил, что уже пятую неделю отмечается снижение заболеваемости ОРВИ в городе и Новосибирской области.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как проходит вакцинация горожан в Новосибирске, и где можно поставить прививку без очередей. А также публиковал список мест, где можно поставить прививку в Новосибирске.