Новосибирский застройщик ЖК «Тихомиров» ответил на претензии жителей ЖК «Оазис»

Гендиректор ГК «Мета» Владимир Мартыненков в ответе на запрос «Континента Сибирь» изложил позицию компании в конфликте с жителями ЖК «Оазис», рядом с которым его группа строит ЖК «Тихомиров».

Как рассказывал «Континент Сибирь», жители и собственники многоквартирных домов ЖК «Оазис» по улицам Лескова и Покатной обратились в прокуратуру Октябрьского района с просьбой проверить законность строительства ЖК «Тихомиров». По их мнению, застройщик неправомерно просит у мэрии города разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта по улице Покатная, 118 (ЖК «Тихомиров»). Кроме того, они выразили опасение, что строительство с отступлением от предельных параметров разрешенного строительства может создать опасность жизни собственников квартир в ЖК «Оазис» и причинить вред имуществу. «После начала строительства ЖК «Тихомиров», у дороги и тротуара рядом с домом на Покатной, 122 просел грунт», – сообщалось в письме в прокуратуру. Жители «Оазиса» также обращали внимание прокуроров, что социальная инфраструктура в микрорайоне перегружена, и строительство еще одного ЖК ее усугубит.

«Континент Сибирь» направил запрос в ГК «Мета» с просьбой прокомментировать претензии авторов письма. Как сообщил Владимир Мартыненков, участок, на котором сейчас строится «Тихомиров», находится в аренде у группы компаний «Мета» с 2006 года. За этот период получено три разрешения на строительство общей площадью 41 800 кв. м. В 2018 году один из домов (Покатная, 122) построен и введён в эксплуатацию. В августе 2020 года «Мета» получила разрешение на строительство и приступила к реализации ЖК «Тихомирова». Девелопер заверил, что общий объём застройки не изменился, он также составляет 41800 кв. м.

«В связи с межеванием участка за этот период коэффициент плотности распределился между образованными участками неравномерно. Поэтому, чтобы привести в соответствие коэффициент плотности на участке «Тихомирова», компания «Мета» обратилась за отклонениями в мэрию, что допускает Градостроительный кодекс. Отмечу, что данные изменения не влекут каких-то последствий для жителей соседних домов №15 и №19 на улице Лескова и №122 на Покатной. Подчеркну – жители резиденции «Тихомиров» полностью обеспечены собственной территорией, поэтому мы никогда не претендовали на соседскую», – рассказал генеральный директор ГК «Мета».

В ответе нашему изданию, Владимир Мартыненков также сообщил, что сегодня идут переговоры с жителями соседнего с «Тихомировым» дома ЖК «Оазис» о благоустройстве прилегающей территории, «которая сегодня находится в изношенном состоянии». Застройщик уверяет, что у жителей соседнего дома появилась возможность улучшить качество своей территории за счёт нового объекта: «В планах создание общественной зоны между домами за наш счёт».

Стоит напомнить, что ГК «Мета» всегда занимается благоустройством прилегающей территории. Так, рядом с ЖК «Ясный берег» компания отремонтировала улицу Моторную и Чулымскую и в прошлом году построила скейтпарк на территории школы.

Что касается вопросов жителей о социальной инфраструктуре, то застройщик напоминает, что он обязан руководствоваться градостроительными документами планирования города, такими как правила землепользования территорией, «чему «Тихомиров» полностью соответствует». «Сводить вопрос загруженности дорог и траффика к одному конкретному объекту как минимум нелогично. Кроме того, человек, разбирающийся в градостроительстве, понимает, что уплотнение застройки внутри города приводит к оптимизации трафика, а не к ухудшению», – отмечает Владимир Мартыненков. По его словам, группа «Мета» – патриот Новосибирска и стремится сделать город лучше. «Наши объекты отличает качественная архитектура и продуманные концепции. Мы поднимаем престиж Новосибирска победами на федеральном уровне. Так, по результатам федеральной премии Urban Awards 2021 городская резиденция «Тихомиров» победила в номинации «Лучший жилой небоскрёб», обойдя конкурентов из других крупных городов Екатеринбурга и Владивостока. Такие проекты должны поддерживаться властью и общественностью», – считает Владимир Мартыненков.