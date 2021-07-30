Жители ЖК «Оазис» в Новосибирске выступили против лучшего жилого небоскрёба в стране

Жители и собственники многоквартирных домов ЖК «Оазис» по улицам Лескова и Покатной обратились в прокуратуру Октябрьского района с просьбой проверить законность строительства ЖК «Тихомиров», признанного лучшим жилым небоскребом по версии Urban Awards 2021.

На сайте «Электронная демократия Новосибирской области» идет общественное обсуждение проекта ГК «Мета», которое должно завершиться 1 августа 2021 года. Строительная компания «Мета» просит у мэрии города разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу Новосибирск, ул. Покатная, 118 (ЖК «Тихомиров»). Застройщик обосновывает свою просьбу тем, что рельеф, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка – неблагоприятны для застройки. Для продолжения строительства компания просит увеличить предельно максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка с 2,5 до 2,95; уменьшить минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны.

Жители ЖК «Оазис», проживающих по ул. Лескова, 21, 23, 27, 27/1, 29, 31 и ул. Покатная, 122, обратились в прокуратуру Октябрьского района Новосибирска с просьбой защитить их интересы (копия письма есть в распоряжении редакции) и проверить законность проведения процедуры общественных обсуждений. По их мнению, в обсуждении принимают участие лица, аффилированные с ГК «Мета», которые оставляют положительные комментарии.

Кроме того, «застройщик ЖК «Тихомиров» (ООО СК «Мета») получил разрешение на строительство от 19.01.2021г. Оно было выдано на основании проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, – говорится в письме в прокуратуру. – Следовательно, экспертизой установлено строительство в прежних параметрах, без увеличения плотности застройки и уменьшения минимальных отступов, о которых указано выше». Жители высказывают предположение, что проект ООО СК «Мета» изначально не проходил по разрешенному коэффициенту 2,5, но застройщик ЖК «Тихомиров» начал строительство, рассчитывая на получение разрешения мэрии Новосибирска через общественные слушания об отступлении от предельных параметров разрешенного строительства.

«После начала строительства ЖК «Тихомиров», у дороги и тротуара рядом с домом на Покатной, 122 просел грунт. Возможно, строительство с отступлением от предельных параметров разрешенного строительства может создать опасность жизни собственников квартир в ЖК «Оазис» и причинить вред имуществу», – сообщают жители. Они также обращают внимание прокуроров, что социальная инфраструктура в микрорайоне перегружена, не хватает детских садов и школ.

Городская резиденция «Тихомиров» получила звание лучший жилой небоскрёб в стране по версии Urban Awards 2021. Победу в номинации объявили 24 июня в Санкт-Петербурге. Высота зданий жилого комплекса достигнет 99 метров.