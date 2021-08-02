Проект рекультивации земель «Красноярскнефтепродукта» подготовят к ноябрю 2021 года

Проектная документация на рекультивацию земельного участка нефтебазы «Красноярскнефтепродукта» (КНП) будет готова к ноябрю 2021 года, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

АО «Красноярскнефтепродукт» определил подрядчика на разработку проектной документации. На ее основе специалисты проведут очистку загрязненной предприятием территории.

Уточняется, что эксперты обследовали земельный участок бывшей Красноярской нефтебазы и подтвердили наличие загрязненного топливом грунта. КНП реализует ряд мероприятий для снижения нагрузки на окружающую среду и недопущения загрязнения реки Енисей. Специалисты дважды в день проводят визуальный мониторинг ситуации в акватории и направляют фото- и видеоданные в Красноярскую природоохранную прокуратуру.

«Еженедельно специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Енисейскому региону производят отбор проб воды реки Енисей на содержание нефтепродуктов. По результатам анализов превышения содержания нефтепродуктов в воде не зафиксировано», — указано в сообщении.

При этом, в ходе рабочей поездки в Красноярский край заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина 2 августа установлено, что организация «длительное время не принимает действенных мер к ликвидации очага загрязнения нефтепродуктами грунтов и грунтовых вод» под площадкой, выведенной из эксплуатации нефтебазы, что создает угрозу загрязнения реки Енисей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по СФО.

Отметим, региональное правительство не сообщает о том, кто стал подрядчиком на разработку проектной документации на рекультивацию земельного участка нефтебазы. Согласно данным сайта госзакупок, АО «Красноярскнефтепродукт» в июне проводило конкурс на право заключения договора на разработку проекта. Стоимость лота составила 28 млн рублей, участниками закупки стали две московские компании — ООО «Курс» и ООО «СК Эверест», однако, по итогам рассмотрения, им было отказано в допуске.

Нефтебазу в Ленинском районе Красноярска закрыли в 2019 году. Она существовала в течение 90 лет. По сообщению пресс-центра КНП, с территории нефтебазы было вывезено 45 тыс. тонн топлива, проведена дегазация и зачистка 61 резервуара, осуществлен демонтаж технологического оборудования емкостей, железнодорожных эстакад, насосных станций и другое.

АО «Красноярскнефтепродукт» — это сеть автозаправочных станций в Красноярском крае, Тыве и Хакасии, включающая 200 АЗС, 10 нефтебаз и 5 лабораторий.