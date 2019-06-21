ВТБ профинансировал крупнейшую сеть АЗС в Красноярском крае

ВТБ вложил в крупнейшую сеть АЗС в Красноярском крае — АО «Красноярскнефтепродукт» 900 млн рублей сроком на два года. Средства предоставлены на финансирование текущей деятельности предприятия.

В рамках сотрудничества ВТБ займется расчетно-кассовое обслуживание АО «Красноярскнефтепродукт». Кроме того, финансовая организация будет проводить ежемесячные начисления заработной платы на счет сотрудников компании.

Как отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко, банк нацелен на всестороннюю партнерскую поддержку регионального бизнеса, в том числе с помощью кредитных ресурсов. Это способствует развитию компаний и успешному ведению хозяйственной деятельности.

По словам управляющей ВТБ в Красноярском крае Натальи Табаринцевой, взаимодействуя с бизнесом региона, кредитное учреждение разрабатывает индивидуальные предложения, способствующие эффективному решению текущих и стратегических задач компаний. Для этого в ВТБ предусмотрен широкий спектр инструментов и возможностей.

В свою очередь, генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» Борис Золотарев подчеркнул, что на сегодняшний день компания осуществляет полный спектр услуг по поставке, хранению, реализации нефтепродуктов. Организация обслуживает практически все районы Красноярского края, в том числе удаленные северные территории, а также развивает направление сопутствующих товаров. Развитие бизнеса такого масштаба требует дополнительного банковского финансирования.

Стоит отметить, что АО «Красноярскнефтепродукт» – крупнейшая сеть АЗС в Красноярском крае, включающая 173 АЗС, 14 нефтебаз и 5 лабораторий. На сегодняшний день в регионе работает 5 филиалов и 2 производственных участка, которые обеспечивают хранение, перевалку и доставку нефтепродуктов на территории присутствия.

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