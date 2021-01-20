Андрей Колмаков подтвердил готовность СГК вернуться к вопросу об альтернативной котельной

Сибирская генерирующая компания анонсировала предварительную программу ремонтных работ на 2021 год. План ремонта ТЭЦ, объем бюджета и основные статьи уже объявлены, а план работы с тепловыми магистралями компания планирует представить и согласовать с муниципалитетом в феврале, после того, как будет закрыт вопрос с анонсированной в декабре «большой» концессией.

Общий бюджет ремонтной программы 2021 года на новосибирских (и куйбышевской) ТЭЦ составит 2,34 млрд рублей, что на 251,3 млн рублей. больше, чем в 2020 году. Третья часть этих средств, по словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, пойдет на ремонт ТЭЦ-5. Основными приоритетами топ-менеджер назвал надежность теплоснабжения подключенных объектов и защиту окружающей среды.

Что касается новосибирских теплосетей, глава филиала оценил их общее состояние как очень плохое. «Фактически половина всех выявленных дефектов в городах присутствия компании приходится на Новосибирск, – заявил он в ходе пресс-конференции 20 января, на которой и была представлены инвестпрограмма компании. – За прошедший 2020 год число дефектов составило 4296, что на 7% больше, чем годом ранее. Если брать отдельно магистральные сети, то здесь рост еще выше – 16% за год. С начала отопительного сезона было выявлено более 1400 дефектов, в Красноярске, для сравнения такое количество мы наблюдаем за весь год». Общая протяженность теплосетей, где дефекты пришлось устранять в 2020 году явочным порядком, приблизилась к отметке в 30 километров – всего было заменено 29,5 км теплосетей (в 2019 году их было около 22 км). В порядке планового капитального ремонта заменили всего около 5 км.

В дальнейшем, подчеркнул глава филиала, компания планирует сместить эту разницу в сторону планово-предупредительного ремонта. Средства для этого предполагается изыскать из нового концессионного соглашения сроком на 10 лет – данный вопрос должен быть решен до конца января. «Я не вижу оснований для отказа со стороны муниципалитета», – добавил Андрей Колмаков. И добавил, что компания в настоящее время прорабатывает варианты с «альтернативной котельной» для Новосибирска (в Барнауле и ряде других городов данная программа уже работает). За базовый вариант СГК предполагает взять тариф, на декабрь 2020 года.

Вопрос с «альтернативной котельной» предполагается поднять после подписания нового концессионного соглашения.