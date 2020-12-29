Сибирская генерирующая компания предложила досрочно расторгнуть концессии по новосибирским теплосетям

28 декабря депутаты городского совета Новосибирска обсудили с руководством Сибирской генерирующей компании новое концессионное соглашение, которое по словам гендиректора СГК Степана Солженицына, позволит удвоить инвестиции в теплосети. Но прежде потребуется досрочно расторгнуть старые соглашения, ставшие неактуальными.

Компания предложила мэрии передать ей теплосетевой комплекс муниципалитета в концессию на 10 лет с объемом инвестиций на этот период в 5,5 млрд руб. Но для этого требуется пересмотреть условия эксплуатации: один арендный договор и два договора концессии (№13 и №14) заменить на единое концессионное соглашение. Объем теплосетей в эксплуатации СГК практически не изменится.

По существующим концессиям среднегодовой объем инвестиций, по данным СГК, составляет около 90 млн рублей. 60 млн приходится на соглашение №14 по теплосетям микрорайона ОбьГЭС и поселка Пашино, 30 млн рублей – на соглашение №13 по котельным.

За аренду теплосетей СГК платит мэрии около 600 млн руб. в год. Но на реконструкцию муниципального имущества из этих средств направляется порядка 360 млн рублей, а основная доля работ приходится на восстановление линий циркуляции ГВС, а не замену изношенных тепловых сетей.

Обсуждаемое соглашение позволит увеличить годовые вложения в ремонт коммуникаций: с 890 млн рублей до примерно одного миллиарда рублей. Рост небольшой, но в этой сумме увеличится доля на ремонт теплосетей: если ранее на эти цели направляли примерно 10% общей суммы, которую СГК платит городу по договору аренды и двум концессиям, то в рамках нового соглашения доля вырастет до 65%.

«Наши локальные источники, которые отработали в концессионных соглашениях, имели минимум отказов и повреждений. И пока мы видим, что действительно имеется определённый перекос – то есть наш комплекс котельных находится в лучшем положении, нежели теплосетевой комплекс, – подчеркнул начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев в разговоре с депутатами. – Мы понимаем, что действительно это в настоящий момент является приоритетом в технической части. И одной из возможностей вложения дополнительных средств будет являться мировое соглашение. Получателем средств будет являться бюджет Новосибирска».

По словам Дмитрия Перязева, мэрия профинансирует ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение теплосетей.

В рамках расторжения 13-го и 14-го соглашений СГК готова уплатить муниципалитету 305 млн руб. компенсации, отметил директор Новосибирского филиала компании Андрей Колмаков. Также готовы безвозмездно передать городу имущество ЦТП и тепловых сетей, построенных СИБЭКО в рамках переключения нагрузки муниципальных котельных на улицах Чулымской и Ельцовской на ТЭЦ.

Мероприятия концессии еще будут детально обсуждаться на уровне мэрии и городского совета. По плану, предложенному СГК по повышению надежности систем теплоснабжения города должна затронуть 71,8 км теплосетей. По предварительным расчетам, эти работы потребуют за 10 лет 4 млрд 724 млн рублей, в том числе 3,38 млрд рублей на замену теплосетей протяженностью 68,3 км. Более половины средств будет вложено за первые 5 лет действия соглашения, чтобы улучшить состояние сетей в короткий срок.

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