«Решение впереди»: Степан Солженицын планирует снова предложить ввести в Новосибирске альтернативную котельную

В ходе итоговой пресс-конференции за 2020 год генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын напомнил о том, что среди городов присутствия СГК Новосибирск входит в число тех, где теплосети изношены сильнее всего, и темпы замены основных магистралей требуется ускорить в несколько раз.

«Потребности инвестиций в Новосибирске превышают текущие возможности пятикратно – сообщил он. – Их можно восполнить за счет долгосрочного тарифа. Но в будущем то, что мы сможем сделать в Новосибирске, будет зависеть во многом от того, что хотят власти».

На сегодня в Новосибирске замена основного фонда идет со скоростью 0,5% за год. Для того, чтобы удержать процент износа на текущем уровне (срок службы более 40 лет) требуется увеличить этот показатель до 2,5% как минимум.

По словам директора СГК, на текущий момент первоочередные цели для инвестиций в генерирующее оборудование принадлежит экологической программе: очистке выбросов и золоотвалов. «Это мы в любом случае будем выполнять», – подчеркнул Степан Солженицын.

Напомним, что ранее директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщил о том, как могут измениться тарифы с введением в регионе альткотельной. Это «инфляция + 3%» на горизонте в 10 лет. В 2021 году тарифы на теплоснабжение предполагается увеличить на 4,6% – и повышены они будут не с начала года, а с 1 июля.

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