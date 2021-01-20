СГК подключила микрорайон «Закаменский» к ТЭЦ-5

Сибирская генерирующая компания завершила строительство новой магистральной теплотрассы на границе Октябрьского и Дзержинского районов, что позволило подключить к ТЭЦ-5 микрорайон «Закаменский», а также ряд построенных в 2020 году объектов. В то же время некоторые новые дома по-прежнему не удается подключить.

По словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, в конце ушедшего года компания смогла завершить один из своих самых больших «долгостроев» и подключить к снабжению от ТЭЦ ряд объектов в Дзержинском районе, включая микрорайон «Закаменский», ранее питавшийся от собственной котельной. Об этом Андрей Колмаков рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, прошедшей 20 января на площадке ТАСС. Строительство новой магистральной линии и перекладка существующей (1000 мм вместо 600) позволило также перераспределить нагрузку между ТЭЦ – теперь данный участок находится в зоне ТЭЦ-5. Первоначально завершить все работы предполагалось уже к началу отопительного сезона, но этому помешало несколько объективных причин. Во-первых, прокладка магистрали непосредственно под вестибюлем станции метро «Золотая нива» требовала взаимодействия с владельцами смежных коммуникаций. Помимо строителей метро, в этот список вошли «Ростелеком» и «Горводоканал», причем, подчеркивают представители СГК, вынести все коммуникации одновременно было нельзя – только по отдельности. Во-вторых, строительством теплотрассы занимались сразу три подрядные организации, чьи действия также приходилось согласовывать. В-третьих, в начале октября на месте работ произошло ДТП – в траншею с улицы Кошурникова упал автомобиль, повредив уже готовые армирующие конструкции.

В то же время подключение к теплоснабжению некоторых других объектов, запланированных еще в прошлом году, по-прежнему остается под вопросом. Среди них ЖК «Грибоедов» в Октябрьском районе.

По словам Андрея Колмакова, ООО «ПромТех», строящее данный объект, само вызвалось построить теплотрассу, но в итоге не смогли договориться о доступе на территорию близлежащей промзоны. «В действиях застройщиков есть логика – они могут сделать это быстрее и проще, если инженерные сети будут частью проекта всего дома. Нам в таком случае останется только подключить, – говорит он. – Сейчас все уперлось в допуск на территорию завода. Застройщик дважды обращался к нам: в августе и в конце года – мы показали, что тянуть трассу с другой стороны возможности нет. И единственный возможный выход – решить вопрос с заводом».

Сам застройщик связывает задержку ввода дома в эксплуатацию с трудностями согласования и выдачи разрешений, вызванных приостановкой работы госучреждений и частных компаний в связи с коронавирусом.

Всего к централизованному теплоснабжению в 2020 году было подключено 144 новых объекта. 69 из них относятся к категории многоквартирных домов, 67 – к торговым объектам (в том числе ТРЦ «Сибирский Молл»), а также Региональный центр волейбола, перинатальный, онкологический центр и другие.