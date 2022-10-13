По заявлению новосибирского минстроя, на восьми самых тяжелых долгостроях Новосибирска прямо сейчас ведутся работы – региональный фонд защиты прав дольщиков финансирует стройку в рамках взаимодействия с ППК «Фонд». После завершения строительства объектов свои долгожданные квартиры получат более 1,5 тысяч дольщиков региона.

И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что за последние два года правительством Новосибирской области полностью отлажено взаимодействие с федеральным «ППК «Фонд развития территорий». По решению Наблюдательного совета публично-правовой компании проблемы 32 долгостроев Новосибирской области решаются при софинансировании фонда: по 24 домам осуществляются выплаты, дольщики восьми долгостроев получат свое жилье в достроенных домах.

Минфин выделил в бюджете Новосибирской области порядка 1,5 млрд рублей на софинансирование с ППК «Фонд» на 2021-2023 годы. Со стороны «Фонда» за три года будет вложено около 5,4 млрд рублей.

«Благодаря проведенной региональным фондом защиты прав дольщиков подготовительной работе сегодня понятны алгоритмы и сроки работ по всем восьми долгостроям, которые будут достраиваться, – отметил Алексей Колмаков. – Сейчас работы по данным долгостроям находятся в разных стадиях – на одних работа уже завершается, на других заключаются договора на проектно-изыскательские работы».

По словам министра, у каждого объекта – свои особенности, приходится решать много юридических и технических вопросов. Строительно-монтажные работы ведутся на семи домах, включая три самых капиталоемких и крупных долгостроях региона. Это дома №11, 12, 13 микрорайона «Закаменский», также в этот перечень входят дом №12 в Краснообске, домах №5 и №6 по улице Вилюйская и доме №20А по ул. Калинина в городе Обь. Последний объект находится в высокой степени готовности, его сдача планируется в ближайшее время. Еще на одном объекте – доме 378/1 стр., д. 2 по улице Дуси Ковальчук заключается договор на проектно-изыскательские работы.