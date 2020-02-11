11 февраля новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании огласил инвестиционные планы на 2020 год и обозначил приоритетные проекты. Только на ремонт и обновление трубопроводов бюджет, по данным СГК, вырос с 2019 года на 14%, до 880 млн рублей. В этом году компания сможет «закрыть» ряд проблемных объектов, в том числе участок на улицах Кошурникова и Бориса Богаткова, в районе станции метро «Золотая Нива», где ремонт продолжается уже больше 10 лет.

По мнению директора новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, 4,5 км трубопроводов, которые должны быть заменены и отремонтированы к началу следующего отопительного сезона – это очень мало, поскольку составляет всего 0,5% от общей протяженности. Тем не менее, на 2020 год в эти проценты планируется включить такие проблемные участки, как Октябрьский мост (про который «Континент Сибирь» уже писал некоторое время назад), а также окрестности станции метро «Золотая Нива» на границе двух районов, где ремонт ведется уже больше 10 лет – он начался еще до открытия метро.

Сейчас, по словам Андрея Колмакова, на участке остался последний, но в то же время самый сложный этап – 850 метров трубы в непосредственной близости от станции. «На улице Кошурникова работы ведутся с осени, по участку на Богаткова мы провели в январе конкурс в рамках 223-ФЗ, нашли подрядчика, который в марте приступит к работе», – сообщил он.

Завершение «подземного долгостроя» позволит СГК решить ряд важных задач. Во-первых, перебросить часть мощности из зоны ТЭЦ-2 в зону ТЭЦ-5, тем самым снизив потери за счет сокращения расстояния. Всего компания планирует «переключить» порядка ста гигакалорий. Во-вторых, резервы позволят переподключить на себя объекты, в настоящее время работающие от локальных котельных – в качестве примеров Андрей Колмаков назвал ЖК «Закаменский», Фрунзенский микрорайон и ТЦ «Сибирский Молл», причем с первыми двумя договоренность уже достигнута, с владельцами «СибМолла» все еще идет согласование. Третья цель – будущие проекты, например, достраиваемые дома от «СтройМастера», которые СГК тоже собирается подключить, или строящийся волейбольный центр на Фрунзе.

Всего на строительство перемычки над станцией метро СГК собирается выделить 280 млн рублей. Еще 120 млн – на переподключение «Закаменского». Завершение работ планируется на сентябрь 2020 года.

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