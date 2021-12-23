В 2021 году новосибирские ТЭЦ произвели рекордное количество тепла

Подводя предварительные итоги года, Сибирская генерирующая компания пришла к выводу, что отпуск тепловой энергии от пяти ТЭЦ СГК в этом году оказался максимальным за последние 20 лет. Об этом сообщил директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков.

Отпуск тепловой энергии от пяти ТЭЦ Новосибирской области по итогам 11 месяцев 2021 года составил 11 млн 610 тыс. Гкал – против 9 млн 862 тысяч за аналогичный период прошлого года. Хотя пока нет данных по итогам 12 месяцев, но уже сейчас понятно, что это максимальный объем за последние 20 лет. 2021 год является рекордным по отпуску тепла», – прокомментировал Андрей Колмаков. Годовой прирост объема отпущенного потребителям тепла составил почти 18%.

Основных причин этому рекорду две: во-первых, холодная погода зимой-весной. В первом квартале годовая динамика по первым месяцам составила 21%. В январе-марте средняя температура воздуха составила –14,7 градусов, в то время, как в 2020 году было существенно теплее: –7,3 градусов.

Во втором квартале станции отпустили на 29% больше тепловой энергии, чем годом ранее. Повышенную потребность в ресурсе определил, прежде всего, апрель, более холодный, чем обычно. Средняя температура наружного воздуха тогда составила +3,3 градуса, тогда как в 2020 году она достигла +8,2 градусов. Это повлияло на продолжительность отопительного сезона. В 2021 году отопительный период завершился 8 мая, тогда как в 2020 году – 23 апреля.

Второй причиной стал общий прирост числа потребителей тепла: за год СГК подключила 114 новых объекта, в том числе 64 многоквартирных дома. Сюда входят как те, кто был переподключен на теплоснабжение от локальных котельных, так и новостройки. Их общее потребление – 91 гкал/час на всех.

Холодная погода повлияла и на спрос на электричество, в том числе и для самих ТЭЦ. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями Новосибирского филиала за 11 месяцев 2021 года составило 9 млрд 492 млн кВтч, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Потребление электроэнергии по энергосистеме Новосибирской области за 11 месяцев 2021 года составило 15 млрд 352 млн кВт*ч, что также на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Таковы данные Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири.

ТЭЦ Новосибирской области обеспечивают в настоящее время более 60% объема потребления в электроэнергии в Новосибирской области. Тепловые электростанции вырабатывают электроэнергию по заданию Системного оператора Единой энергосистемы, а до потребителей ресурс доходит через гарантирующих поставщиков.