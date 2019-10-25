Метод «альтернативной котельной», запилотированный Сибирской генерирующей компанией в 2017 году в алтайском городе Рубцовске, может быть масштабирован в ближайшие годы и на другие города, в том числе самые крупные. Суть этого метода заключается не в производстве или распределении тепловой энергии, а в новой модели определения ее стоимости.

Ключевая задача поправок, принятых в закон № 190 «О теплоснабжении», — сделать теплоэнергетическую отрасль менее «государственной» и более «рыночной», а значит, привлекательной для инвесторов. Вместо ежегодного государственного регулирования тарифов производителей и продавцов тепла предлагается установить некий предельный уровень цены на тепло, рассчитанный по тому самому методу «альтернативной котельной». Стоимость гигакалории определяется на уровне, после которого потребителю будет экономически целесообразнее отказаться от центрального снабжения и построить собственный источник тепла. При этом выше предельного уровня цену устанавливать нельзя. Ниже — можно.

«Метод «альтернативной котельной» отличается от классического тарифообразования еще и тем, что собственнику теплового хозяйства уже недостаточно произвести энергию — ее как-то надо доставить до потребителя, — комментирует заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. — До сих пор мы ставили задачу собственнику произвести столько-то гигакалорий — и все. Его уже не волновало, в каком состоянии трубы, это были проблемы города. А теперь инвестор будет лично заинтересован в том, чтобы тепло дошло до потребителя».

Опыт первый — Рубцовск

Третий по численности населения город Алтайского края был выбран пилотным не просто так — состояние тепловых сетей и станций в нем было по меньшей мере удручающим, а износ оборудования и коммуникаций приближался к 100%. Поэтому когда СГК решила разгрести накопившиеся проблемы, администрация региона и города полностью ее поддержала. Но при этом экспериментировать компании пришлось на свой страх и риск: хотя поправки в 190–ФЗ были приняты еще в конце 2016 года, законодательных обоснований таких методов еще не было. Не говоря уже об успешных прецедентах.

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Но ждать было нельзя, вспоминает глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман. «Мы помним зиму 2015–2016 годов, когда в моем кабинете собирались силовики, представители краевой администрации и обсуждали, на сколько дней у нас осталось угля, какие еще узлы вышли из строя, как удержать то, что еще не развалилось, — и на следующую зиму все повторялось. С утра первым делом потрогать батарею — не остыла ли, потом выяснить, когда приедет следующая партия угля, не замерзнет ли город — и так на протяжении последних 15–20 лет», — говорит он.

«Континент Сибирь» уже писал о том, как город дошел до такого. Тепловая инфраструктура города находилась на балансе МУП «Рубцовские тепловые сети», пока в 2016 году краевой арбитражный суд не признал предприятие банкротом. Тогда же обанкротилось ООО «Инвестиционно-девелоперская компания», владевшее Рубцовской ТЭЦ, обслуживавшей северную и центральную части города, в которых проживало около 60% жителей Рубцовска.

Станция находилась в плачевном состоянии, и в 2016 году ИДК направила в администрацию уведомление о завершении эксплуатации объекта. Причиной проблем стали долги, накопленные управляющими компаниями и организациями города, а также длительное сдерживание тарифов.

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«Почему так случилось? Многие годы тарифообразование имело в своей основе социальную направленность — и это не было ни для кого секретом, — комментирует Дмитрий Фельдман. — Социальная обстановка в городе была нестабильной, за последние 20 лет город потерял пять заводов, и мы старались, как могли, сдерживать темпы роста тарифов. Амортизационные зачисления с каждым годом выхолащивались — и в итоге мы пришли к тому, что все износилось до предела».

Закрытие станции означало, что половина города вообще останется без тепла — северная и южная части Рубцовска обслуживались по отдельным теплосетевым контурам, изолированным друг от друга.

Сибирская генерирующая компания, зайдя в Рубцовск, заключила с властями концессионное соглашение до 2032 года. До следующего отопительного сезона компания вложила в развитие инфраструктуры свыше 2 млрд рублей, основную часть которых направила на реконструкцию второго ключевого источника тепла — Южной тепловой станции. Также были перевооружены тепловые сети — 13,2 км труб заменены, еще 6,2 км — построены дополнительно. Из них 5 км пришлось на перемычку между существующими тепловыми контурами, которые теперь питаются из одного источника.

В 2017 году на ЮТС смонтировали два новых котла общей мощностью в 60 Гкал/час (для северной части города), а в 2018-м смонтировали паровую турбину для нужд самой станции (раньше котельная питалась от закрывшейся РТЭЦ), но, как уточнили на самой станции, сейчас энергии вырабатывается даже больше, чем нужно, поэтому ее можно продавать другим потребителям.

«Тенденции, конечно, положительные — теперь инвесторы стараются вкладываться не только в мощности, но и в сети, в противном случае санкции и штрафы съедят всю прибыль, — резюмирует Владимир Локтюшов. — С другой стороны — стабильный доход на ближайшие 10–15 лет. На следующем этапе мы обязательно проработаем вопросы экологии. На станции в определенные периоды используется мазутный котел. Надеюсь, здесь тоже все получится».

Текущий опыт — Барнаул

После того как новый метод расчетов был обкатан в Рубцовске, а законодатели систематизировали основные положения, СГК обратила внимание на краевую столицу, где ситуация была не такой критической, как в пилотном городе, но тоже требовала срочного вмешательства. «К сожалению, в Барнауле мы видим существенное нарастание повреждений, в том числе на магистральных сетях, что напрямую отражается на количестве отключенных потребителей», — говорит директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Собственно, юридически переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения уже состоялся — постановление было подписано 3 августа. На подготовку к переходу дано шесть месяцев – за это время требуется актуализировать схему теплоснабжения и составить дорожную карту целей, на которые привлекаются средства инвесторов. Затем стороны подпишут соглашение об исполнении схемы, а потребители заключат новые договоры теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией. По словам Игоря Лузанова, произойдет это в 2020 году.

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Всего, по данным СГК, в ближайшие десять лет в тепловую инфраструктуру Барнаула планируется вложить 7,8 млрд рублей, основную часть — в первую пятилетку. При этом перекладка сетей алтайской столицы, по словам Игоря Лузанова, началась еще летом 2019 года, до включения города в ЦЗ. 1,8 млрд компания получит в рамках концессионного соглашения, еще 6 млрд планируется привлечь от инвесторов.

Конкретные цифры по Барнаулу уже готовы. Игорь Лузанов озвучил предполагаемые темпы роста: в 2020 году тепловая энергия может подорожать на 5%, в дальнейшем — на уровень инфляции +2%. По расчетам СГК, сумма, которую платят за квартиру площадью 45 кв. метров, подрастет на 370 рублей в год, рост будет более ощутим зимой (около 70 рублей в месяц). «Я думаю, для двух работающих такая сумма незначительна. Но она даст возможность существенно обновить инфраструктуру города и со временем резко уменьшить количество повреждений», — уверен Игорь Лузанов.

Следующий шаг — Новосибирск?

Состояние тепловых сетей и аварийность в Новосибирске за последние годы, по данным СГК, оказались несколько хуже, чем в Барнауле. При этом тарифы на тепловую энергию в Новосибирске одни из самых низких среди крупных городов — с июля этого года ставка для потребителей выросла до 1384,74 руб. за гигакалорию.

В Красноярске, для сравнения, она составляет 1689 руб., а в соседнем Бердске — 1838 руб.

При этом, как уже писал «Континент Сибирь», в Новосибирской области еще в 2018 году были созданы сразу две рабочие группы по переходу на АК: одна при мэрии, другая при замгубернатора Сергее Сёмке. Тогда же, по словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, компания анонсировала инвестиции около 20 млрд рублей в теплосети Новосибирска. Из них 14 млрд СГК готова вложить в первую пятилетку. «Этого хватит для исправления критической ситуации, но нужны гарантии возврата инвестиций», — сообщили в компании.

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Кроме того замдиректора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению СГК Александр Григорьев сообщил, что компания сможет инвестировать в модернизацию теплосетей Новосибирска до 530 млн рублей в год без повышения тарифов и без перехода на АК, при соблюдении определенных условий.

Для того чтобы общий процент выработавших свой срок трубопроводов просто не увеличивался (а сейчас он составляет примерно две трети по Новосибирску), компания должна перекладывать не менее 3–4% от общей протяженности каждый год. Пока перекладывается всего 0,6%. «Впервые за четыре года в 2019 году в городе отремонтировали 5 км магистральных теплосетей.

В этом году в текущие и капитальные ремонты был вложен 721 млн рублей. Однако этого объема недостаточно для повышения надежности теплоснабжения Новосибирска. В 2020 году необходимо обновить 18 км тепловых сетей», — прокомментировали представители СГК.

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