Строитель новосибирского дельфинария сворачивает медиа-бизнес

Одна из старейших омских телерадиокомпаний, принадлежащая бизнес-структурам застройщика Валерия Кокорина «Антенна-7», закрывается.

О закрытии омской телерадиокомпании в вечернем выпуске новостей в минувшую пятницу сообщил ведущий программы Евгений Нифанов. «Это был последний выпуск программы. В понедельник телеканал «Антенна-7» прекратит вещание. Мы благодарим зрителей за доверие и внимание», — сказал журналист. Причины закрытия ТРК не обнародуются.

Телерадиокомпания «Антенна-7» работала на омском медиа-рынке с 1995 года. Согласно ЕГРЮЛ, выручка ООО «ТРК «Антенна-7» за 2019 год составила 30 млн рублей. Кроме того, осенью прошлого года руководство ТРК зарегистрировало микропредприятие ООО «Антенна-7».

СМИ принадлежит бизнес-структурам известного застройщика Валерия Кокорина, возводившего новосибирский дельфинарий и гостиницу «Горский-сити». Сегодня он также занимается реконструкцией гостиницы «Турист» на левом берегу Новосибирска. По итогам декларационной кампании-2018 Валерий Кокорин стал самым богатым депутатом Законодательного собрания Омской области.

Летом прошлого года Валерий Кокорин начал консолидацию новосибирского бизнеса, разошелся с новосибирскими партнерами, оставшись единственным учредителем ООО «Орбита», управляющего Gorskiy city hotel. Новосибирские партнеры застройщика также вышли из состава учредителей ООО «Комфорт», специализирующегося на операциях с недвижимостью. В январе года омские СМИ сообщили о закрытии кинотеатра «Космос». Бизнес-структуры Валерия Кокорина купили кинотеатр в 2015 году и предполагали реконструировать его.