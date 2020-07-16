Основные работы по строительству гостиницы «Турист» должны быть завершены к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею. Программа-минимум — обустроить к 2023 году фасад и провести благоустройство, максимум — открыть к этому сроку на месте бывшего долгостроя полноценный многофункциональный гостиничный комплекс. О подробностях реконструкции объекта в центре левого берега рассказали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и известный омский девелопер, собственник гостиницы Валерий Кокорин.

«Несмотря на трудности, связанные с пандемией, строительство продолжается, оно не останавливалось, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Для нас крайне важно, чтобы к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года этот объект был построен, а прилегающая к нему территория была приведена в порядок».

Строительство, замороженное в 1985 году, возобновилось, как уже писал «Континент Сибирь», в 2018 году — инвестором проекта выступил известный омский застройщик Валерий Кокорин, у которого уже есть опыт строительства гостиничных зданий в Новосибирске, в частности, отеля «Горский сити». В 2018–2019 годах проводились демонтажные работы, часть лишних конструкций, стеновых панелей и два верхних этажа были разобраны — всего недостроенная гостиница «Турист» была облегчена более чем на 4 тысячи тонн, или 60% общего веса. Впрочем, согласно проекту, готовый «Турист» будет выше, а не ниже бетонной конструкции, много лет «украшавшей» площадь Маркса. Вместо двух снесенных этажей девелопер надстроил семь — уже по новым стандартам. Сейчас строители монтируют стеклянные панели фасада — они выполнены на 24%, плюс заканчивают высотные работы (планируется завершить их к 1 августа). Идет монтаж металлоконструкций, диафрагм жесткости, ведутся работы по усилению плит перекрытий, обустройству лифтовых шахт. При этом работа ТЦ «Фестиваль», непосредственно примыкающего к стройплощадке, не прерывалась.

Первоначально основную часть работ предполагалось завершить к 2021 году, но вмешались внешние факторы, в том числе коронавирус — Валерий Кокорин сообщил, что пандемия ударила по проекту дважды: «китайский» этап, сопровождавшийся закрытием границы, обрубил налаженные каналы поставки. На «мировом» этапе главным тормозом стала позиция банков, которые резко сбавили свой интерес к гостиничной и коммерческой недвижимости. «Банки просто отскочили, — прокомментировал он. — Они сейчас боятся финансировать строительство коммерческой недвижимости и сосредоточились на финансовой подпитке жилищного строительства. Поэтому нам приходится обходиться своими оборотными средствами».

По оценке Валерия Кокорина, банковская «пауза» в вопросах работы с коммерческой недвижимостью будет продолжаться минимум до октября.

Однако, несмотря на все эти трудности и на то, что стройка планируется к завершению только через три года, новосибирский бизнес смотрит на проект с оптимизмом. Так, помимо гостиничного комплекса и конгресс-центра, в будущем МФК предполагается организовать медицинский центр, причем, по словам Валерия Кокорина, договоренность с арендаторами уже есть, и они готовы въехать сразу, как только гостиница будет достроена. В дальнейшем, отметил Валерий Кокорин, не исключено, что на площадке «Туриста» может быть организован полноценный медицинский кластер, аналогичный тому, что работает в Сколково.

Всего реконструированная гостиница «Турист» будет иметь 265 номеров. Общая площадь высотной части комплекса вместе с четырехэтажной пристройкой составит 35,5 тыс. квадратных метра. Прилегающую территорию превратят в большой зеленый сквер, для чего один из павильонов станции метро «Площадь Маркса» будет перемещен в здание самого «Туриста». Новый павильон обещает стать первым в Новосибирске входом в метро, оборудованным вертикальным транспортом вместо стандартного наклонного пандуса. Валерий Кокорин напомнил о том, что метро в Новосибирске строилось преимущественно по советским лекалам — Ленинская линия «советская» на 100% (кроме строящейся «Спортивной»), большая часть Дзержинской открылась уже в новом веке, но строилась по тем же чертежам. В то же время в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани уже работают лифтовые подъемники. Правда, в нашем случае они будут вести не на поездную платформу, а на уровень перехода, ведущего в вестибюль.

Некоторые вопросы до сих пор остаются открытыми — например, перемещение остановочных павильонов на улице Ватутина, куда, по замыслу архитекторов, будет проложен выезд с подземной парковки. Также проектировщики отказались от идеи превращения части прилегающих улиц (или даже всей площади) в пешеходную зону.

«Решив проблему этого долгостроя, мы сделали большой шаг в деле преобразования площади Карла Маркса — сегодня ведутся переговоры с потенциальным инвестором по реконструкции ДК «Сибсельмаш». Наша задача — превратить центральную площадь левобережья в красивое, благоустроенное место, а не скопище ларьков и палаток», — резюмировал мэр Анатолий Локоть. В целом, по его мнению, реконструкция и завершение самого известного новосибирского долгостроя запускают масштабный процесс по реабилитации и реорганизации площади Маркса в полноценный центр западной части города.

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