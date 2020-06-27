Владелец Gorskiy city hotel разошелся с новосибирскими партнерами

Новосибирские бизнесмены, партнеры омского девелопера Валерия Кокорина, вышли из состава учредителей ООО «Орбита», управляющего Gorskiy city hotel.

Согласно изменениям, внесенным в ЕГРЮЛ, из состава учредителей «Орбиты» вышли новосибирские бизнесмены Анатолий Шлемов («Сибавтолэнд»), Андрей Молчанов («Горизонт») и Андрей Печенкин («Фудсиб»). Ранее из состава учредителей «Орбиты» также вышла Татьяна Звягина. Единственным учредителем компании с долей уставного капитала 91,25 % теперь значится омский застройщик и девелопер Валерий Кокорин. Сам Кокорин, в свою очередь, вышел из состава учредителей ООО «Меридиан», занимающегося управлением недвижимостью. Владельцы «Меридиана» — Анатолий Шлемов, Андрей Молчанов, Андрей Печенкин и Татьяна Звягина.

Напомним, ООО «Орбита» является оператором Gorskiy city hotel, построенного в Новосибирске в 2013 году. Валерий Кокорин также достраивает сейчас новосибирскую гостиницу «Турист» и является совладельцем ООО «Акватория», которое управляет новосибирским Центром океанографии и морской биологии «Дельфиния». Вместе с Кокориным в состав учредителей «Акватории» также сейчас входит Андрей Печенкин.

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