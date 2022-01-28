На городском пляже Новосибирска могут появиться 8-этажные гостиницы

В рамках «Часа прессы» 28 января мэр Анатолий Локоть рассказал о планах по развитию гостиничного бизнеса и рекреационных зон мегаполиса.

Мэр Новосибирска в ходе традиционной пресс-конференции прокомментировал информацию о проекте строительства на территории новосибирского городского пляжа между Октябрьским и четвёртым мостами через Обь нескольких восьмиэтажных гостиниц.

По словам мэра Локтя, власти Новосибирска прилагают немалые усилия для развития в городе туризма, но привлечение турпотоков требует создания необходимой инфраструктуры. В частности гостиниц. «Город нуждается в развитии сети гостиниц. Они нужны. Вы знаете, что в ближайшее время будет закончено строительство гостиницы «Турист» на пл. К. Маркса», – сообщил новосибирский градоначальник и тут же развеял сомнения горожан относительно того, что проект с гостиницами послужит прикрытием для строительства на месте пляжа жилой недвижимости. «На этой площадке предполагается именно гостиничный комплекс. Никакого строительства ЖК на этой территории не предполагается. Я об этом могу сказать совершенно твёрдо», — отметил мэр города.

Анатолий Локоть заявил, что новосибирцы не останутся без рекреационной зоны, напомнив, что в настоящее время интенсивно благоустраивается парк вблизи строящегося ЛДС с другой стороны Октябрьского моста: «Развитие новых рекреационных зон происходит с другой стороны дамбы. Вы видите, что ведётся строительство нового парка. А вообще мы обсудили и приняли концепцию рекреационной зоны от Октябрьского моста до Бугринского моста».

Мэр добавил, что в этой большой зелёной зоне со временем планируется оборудовать новый городской пляж, велосипедные и пешеходные дорожки в глубине зелёной зоны и другие локации. А уже в конце лета 2022 года должно быть закончено обустройство малой части этого будущего парка, размещённой вблизи строящегося ЛДС.