В Новосибирской области зафиксировали 30 тысяч заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Новосибирской области достигло 30 тысяч человек. Об этом 15 января сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба на пятницу, в регионе зарегистрировано всего 30 035 случаев заболевания, 1 717 из которых выявлено среди детей, 26 823 человека признаны выздоровевшими от COVID-19. За последние сутки к числу заразившихся добавилось 139 человек, а к числу излечившихся – 226 человек.

С 14 на 15 января от коронавируса в Новосибирской области скончалось восемь человек. Это мужчины 49, 65 и 85 лет, а также женщины 54, 58, 59, 89 и 92 лет. Всего в регионе умерло 1 089 заболевших.

В Кузбассе за последние сутки выявлено 114 случаев заражения коронавирусом (всего – 27 704), выздоровело 127 пациентов (всего – 24 789), от заболевания скончался один человек. Всего же в Кемеровской области от инфекции погибло 495 человек.

В Алтайском крае на 15 января заболевшими коронавирусом признаны ещё 198 человек, а с начала пандемии — 35 950. В течение суток от инфекции излечились 105 жителей региона (всего – 32 207), не смогли пережить болезнь 12 пациентов (всего – 1019).

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области началась массовая вакцинация населения от коронавируса.