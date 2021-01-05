Ответственный за развитие НГУ объявил об уходе с должности

Проректор по программам развития Новосибирского государственного университета (НГУ) Алексей Окунев сообщил о том, что покидает свой пост, в социальной сети Facebook. Он отметил, что приложил все усилия для удержания позиций вуза в «провальном» для него проекте.

Пост с заявлением о своём уходе с должности Алексей Окунев опубликовал в новогоднюю ночь.

«С боем курантов закончится очередной этап моей жизни: я перестану быть проректором НГУ по программам развития», — рассказал он в социальной сети.

В своей записи Алексей Окунев упомянул проект «5-100», в котором принимал участие новосибирский госуниверситет. Он отметил, что за 7,5 лет в его рамках было выделено 6,4 млрд руб.

«Сумма могла бы быть на треть меньше, если бы не нацеленность нашей команды на результат и упрямство в лучшем смысле этого слова. Я делал всё, чтобы эти средства остались здесь, в Академгородке, и максимально поддерживали наших учёных и науку в это очень непростое для нее время», — написал Окунев.

Проект «5-100» подразумевает адаптацию российских вузов к мировым стандартам. Его цель – включить отечественные университеты в международную образовательную среду. Согласно задумке, к 2020 году пять российских вузов должны были войти в ТОП-100 мировых рейтингов высших учебных заведений, однако позиции НГУ с начала реализации программы в 2013 году снизились в двух из трёх ведущих мировых рейтингов вузов.

Напомним, в ноябре преподаватель НГУ, историк Владислав Кокоулин опубликовал открытое письмо, адресованное ректору Михаилу Федоруку, в котором обратил внимание на падение университета в ряде рейтингов. Учёный связал ситуацию с проблемами в гуманитарном институте вуза.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.