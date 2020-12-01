Исполняющим обязанности директора СУНЦ НГУ (ФМШ) назначен Алексей Окунев — проректор Новосибирского государственного университета по программам развития, исполняющий обязанности директора Высшего колледжа информатики (ВКИ) НГУ. Соответствующий приказ подписал ректор НГУ Михаил Федорук.

30 ноября стало известно, что Николай Яворский, занимавший должность директора СУНЦ НГУ с 2006 года, покидает свой пост по состоянию здоровья. Как сообщили в пресс-службе НГУ, в соответствии с приказом ректора НГУ Михаила Федорука, с 28 ноября и до проведения необходимых конкурсных процедур на замещение должности вакантный пост временно занимает Алексей Окунев.

Алексей Окунев является выпускником физико-математической школы и физического факультета НГУ, имеет степень кандидата химических наук. В настоящее время так же занимает должности проректора НГУ по программам развития и исполняющего обязанности директора ВКИ НГУ.

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