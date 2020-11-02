Новосибирский историк предположил, что в НГУ «изживают» гуманитарное направление

Преподаватель НГУ, доктор исторических наук Владислав Кокоулин написал открытое письмо ректору университета Михаилу Федоруку, где рассказал о падении вуза в рейтингах. По его мнению, это происходит из-за усугубляющихся проблем в гуманитарном институте.

Обращение к ректору опубликовано на днях на сайте mel.fm.

Как сообщает Владислав Кокоулин, по данным недавно обнародованного рейтинга российских вузов RAEX, НГУ лишился места в десятке лучших. В то же время, два года назад он занимал в этом списке восьмое место. Учёный отметил, что новосибирский госуниверситет пропустил вперёд РАНХиГС, цель которого – подготовка управленческих, а не научных кадров.

Новосибирский вуз, отмечает историк, «просел» также в трёх других рейтингах.

«Провал сразу в четырёх рейтингах подряд, три из которых рекомендованы Министерством для оценки работы по программе 5-100, заставляет всерьёз задуматься о причинах такой масштабной катастрофы для университета, который претендует на лидирующие позиции в мировых рейтингах», — отметил Владислав Кокоулин.

По мнению преподавателя, такая ситуация сложилась во многом из-за «проседания» гуманитарного института НГУ, чей показатель в одном из рейтингов за последнее время упал с 307 на 377 место. Кроме того, гуманитарное направление вуза за несколько лет снизило свои показатели по выходу научных публикаций. Историк связывает это со сменой руководства гуманитарного института – в 2016 году его возглавил Андрей Зуев.

Владислав Кокоулин также отметил низкий уровень организации дистанционного обучения на базе гуманитарного института.

«Спешно выложенных 30 курсов на платформу Moodle из нескольких сот, это, извините, ни о чём! Томский государственный университет выложил на свою платформу почти 4,5 тысячи полноценных курсов, из более 700 курсов, рекомендованных Министерством для российской открытой образовательной платформы, 70 оказались разработанными в ТГУ. Сколько там было курсов, подготовленных в НГУ? Ответ — ни одного. И это при том, что в вузе работают великолепные преподаватели и учёные мирового уровня!» — написал учёный.

Кроме того, Кокулин отметил и уменьшение показателей по набору на факультеты института. Если в 2017 году на все направления с учётом бюджета поступил 361 человек, то в 2020 – 231.

Владислав Кокоулин высказал предположение о планах закрыть в вузе гуманитарное направление, поскольку руководителя института вместе с его командой не отправляют в отставку, несмотря на падение ряда показателей.

«Быть может, правду пишут, что Вы задумали просто закрыть гуманитарное направление в вузе, избавившись раз и навсегда от этой постоянной «головной боли», и тогда Ваше «плановое сокращение» — не простая попытка сделать хорошую мину при плохой игре, а стратегическая линия на искоренение гуманитарного направления из НГУ, как это уже однажды было в 1968 году», — написал преподаватель в обращении к ректору.

Напомним, в октябре из-за коронавируса на технический форум НГУ вместе детей решили отправить роботов.

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