«Экология-Новосибирск» прекратила работать регоператором в Томской области

Компания «Экология-Новосибирск» прекратила работу в качестве регионального оператора по обращению с ТКО в Томской области, ее в этом статусе сменит ООО «Транспортные коммунальные системы» (ООО «ТКС») из Стрежевого.

Как сообщили в администрации Томской области, новый региональный оператор будет обслуживать четыре территории: Бакчарский, Кожевниковский и Шегарский районы, а также город Кедровый. ООО «ТКС» специализируется на услугах по транспортированию и захоронению отходов на территориях месторождений углеводородного сырья. По мнению властей региона, у компании достаточно компетенций, чтобы вывозить ТКО.

Ранее обслуживавшая томскую территорию компания «Экология-Новосибирск» прекращает работу в качестве регоператора. «Благодарим новосибирских коллег за своевременно оказанную помощь в создании стабильной системы обращения с ТКО на территории нашего региона», — цитирует обладминистрация исполняющего обязанности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максима Кривова.

Напомним, «Экология-Новосибирск» зашла на томский рынок в сентябре текущего года. Как рассказала тогда «Континенту Сибирь» гендиректор компании Лариса Анисимова, один из регоператоров ушел из Томской области, и власти региона попросили новосибирского регоператора «подставить плечо» до проведения конкурса. На тот момент, по ее словам, новосибирская компания не решила, будет ли она участвовать в конкурсе.

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