Губернатор Омской области решил не повышать тарифы на капремонт в 2021 году

Губернатор Омской области Александр Бурков объявил о том, что из-за ситуации с пандемией коронавируса в регионе не будет повышаться минимальный взнос на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Ранее планировалось, что с 1 января соответствующие расценки возрастут на 46% из-за дефицита средств в региональном фонде капремонта.

Вопрос о повышении минимального размера вноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах был предложен для рассмотрения на заседании областного правительства во вторник. Однако губернатор Александр Бурков снял его с рассмотрения, заявив, что в начале года тарифы на капремонт повышаться не будут, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Мною было принято решение не рассматривать данный вопрос. Повышения тарифа на капитальный ремонт на следующий год не будет», — сказал губернатор.

Предполагалось, что размер минимального взноса на капремонт вырастет с 6,7 до 9,78 руб., что составит 46%. По словам министра энергетики и ЖКХ Омской области Антона Гаака, такая мера вызвана большим дефицитом в фонде капремонта региона, поскольку соответствующие тарифы не повышались с 2013 года. Однако, как отметил Александр Бурков, из-за ситуации с пандемией столь резкий рост расценок недопустим.

«Сегодня дефицит составляет 1 млрд. 600 млн. рублей. Но нужно учитывать, в каком положении наши граждане. Мы находимся в условиях пандемии. Исходя из этого, я считаю, что рост на 46% недопустим», — подчеркнул Александр Бурков.

Губернатор поручил министерству энергетики и ЖКХ Омской области, а также региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов устранять дефицит без повышения тарифов. В том числе – взыскивать задолженность и привлекать кредитные средства. Глава региона подчеркнул, что у фонда есть возможность компенсировать кредитную ставку за счёт средств регионального бюджета.

Ранее сообщалось о том, что Александр Бурков больше всех «провалился» в рейтинге влияния губернаторов за ноябрь по данным Агентства политических и экономических коммуникаций.

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