Новосибирских студентов готовят к возвращению в оффлайн

На региональном оперштабе после новогодних праздников будет обсуждаться возможность перевода студентов, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, в обычный режим образования.

О перспективе возвращения студентов к очным занятиям в понедельник в ходе брифинга сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. По словам главы министерства, вопрос будет рассмотрен сразу по окончании новогодних праздников, на заседании оперштаба. «Как вы помните, по приказу федерального министерства студенты вузов у нас до 6 февраля находятся на дистанционном обучении», — сказал Сергей Федорчук.

Министр также сообщил, что по окончании новогодних каникул будет приниматься решение о формате дальнейшей работы общеобразовательных школ. Если сохранится снижение «коронавирусной» динамики, они начнут работать в обычном режиме. «Надеюсь, что 18 января мы все выйдем в очном формате». – добавил Сергей Федорчук.

Напомним, ранее власти региона приняли решение о продлении каникул для школьников до 17 января включительно.

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