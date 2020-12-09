Продление новогодних каникул для учащихся школ необходимо, чтобы адекватно оценить ситуацию по заболевшим после праздников, — заявляют в региональном минобре.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области продлят каникулы для школьников до 17 января включительно. Необходимость этого решения прокомментировал на прошедшем 9 декабря брифинге министр образования региона.

«Новогодние праздники – это всегда много общения. Мы переживаем, что есть опасность получения заражения среди детей. Чтобы спокойно оценить ситуацию после праздников, мы берем эту неделю. Если все будет нормально, то спокойно выйдем на очную форму обучения 18 января», — отметил Сергей Федорчук.

Кроме того, министр опроверг запрет на проведение детских утренников и елок в образовательных учреждениях. Ограничения, с его слов, коснутся только привлечения «коммерческих аниматоров».

Напомним, сейчас на карантине по «ковиду» находятся 19 классов общеобразовательных школ региона. Также по информации минобра, на контроле министерства — 133 заболевших коронавирусной инфекцией в школах. Из них 61 ребенок и 72 сотрудника.

Масштабной вакцинации от коронавируса среди учителей в Новосибирской области пока не планируется, заметил Сергей Федорчук. Он уточнил, что пока в регионе привились лишь 3 педагога.

Также министр подтвердил журналистам, что не отказывается от своего заявления, сделанного ранее, о том, что готов встать в ряды первых привитых вакциной от коронавируса.

Напомним, на днях в регион поступила партия вакцины «Спутник V» в количестве 1000 доз, которыми будут привиты 500 человек из числа медицинских работников Новосибирской области.

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