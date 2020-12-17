Семь человек с коронавирусом умерли в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, 17 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 25 634 случая коронавирусной инфекции, в том числе 1 528 среди детей. За последние сутки в регионе заразилось 167 человек.

В оперативном штабе также сообщили о 208 пациентах, которые были выписаны из «ковидных» медучреждений в течении суток. Всего в Новосибирской области от коронавируса выздоровело 21 367 человек.

От осложнённой формы заболевания 17 декабря умерло семеро жителей региона. Это мужчины 51 года, 58, 59 лет, 81 года и 82 лет и женщины 84 и 92 лет. Всего от инфекции в Новосибирской области скончалось 860 человек.

В Алтайском крае зарегистрировано 217 новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии здесь заболело 29 899 человек. За последние сутки в регионе выздоровело 118 человек, а всего – 26 215. 17 декабря от коронавируса скончалось 8 жителей края, всего из-за болезни в регионе умерло 715 человек.

В Кузбассе за последние сутки коронавирусом заболело 157 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 842 случая инфекции. В течение суток из больниц выписали 192 пациента, у которых был диагноз COVID-19, а всего – 20 410. Двое пациентов скончались. Всего инфекция унесла 437 жизней жителей Кемеровской области.

Напомним, накануне в Новосибирской области было зафиксировано 163 новых случая заболевания коронавирусом.

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