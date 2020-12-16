Оперативный штаб: 163 жителя Новосибирской области заболели коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба, 16 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 25 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у 1 519 детей. За сутки в регионе заразилось 163 человека. Днём ранее этот показатель составил 168 человек.

Как сообщили в штабе 16 декабря, за сутки из «ковидных» медучреждений региона выписали 215 пациентов. Всего в Новосибирской области от коронавируса вылечилось 21 159 человек.

От осложнённой формы заболевания в течение суток скончались семь жителей региона: мужчины 53, 64, 68 и 74 лет и женщины 56, 65 и 80 лет. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерло 853 человека.

В Кузбассе 16 декабря выявлено 160 новых случаев заболевания. Днём ранее в регионе заболел 161 человек. В течение двух последних дней суточная смертность от коронавируса в Кемеровской области составляла три человека. Всего в регионе зарегистрировано 23 685 случаев заболевания.

В Алтайском крае за последние сутки заболело 219 человек, а днём ранее – 218 человек. В среду, 16 декабря, болезнь унесла жизни 11 жителей региона, а во вторник, 15 декабря, — десяти. Всего здесь зафиксировано 29 682 случая коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о том, что в минздраве Новосибирской области попытались объяснить высокую смертность среди жителей региона в ноябре.

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