Экс-прокурора Новосибирска оставили под стражей

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию на решение об избрании меры пресечения бывшему прокурору Новосибирска Денису Ференцу.

Как сообщили в Новосибирском областном суде, постановление Центрального районного суда в отношении Дениса Ференца оставлено без изменений. Он пробудет под стражей до 13 января 2021 года. Также областной суд оставил без изменения срок меры пресечения для являющейся фигурантом этого же уголовного дела бывшей главы управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александры Авериной. Она также пробудет под стражей месяц и 21 сутки.

Напомним, бывшему прокурору Новосибирска Денису Ференцу вменяют нарушение части первой ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Ференец, а также двое других фигурантов дела – коллега экс-главы надзорного органа Александра Аверина и бизнесмен Дмитрий Куклин – были задержаны в конце ноября текущего года. По неподтвержденной официально информации, задержание связано с уголовным делом, возбужденным в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. По версии следствия, Олег Яровой лично и через доверенных лиц мог организовать коррупционные контакты с руководством органов прокуратуры региона.

Денис Ференец ушел с поста прокурора города в июле текущего года, написав заявление на предоставление отпуска. Исполняющим обязанности прокурора Новосибирска был назначен Игорь Стасюлис. По данным «Континента Сибирь», Денис Ференец вышел на пенсию.

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