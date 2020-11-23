Источник: В Новосибирске задержаны бывшие руководители прокуратуры

Источник «Континента Сибирь» сообщил о задержании экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и его коллеги Александры Авериной. Интерес силовиков к ним, предположительно, связан с уголовным делом в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового.

По неподтвержденной пока официально информации, Денису Ференцу вменяется нарушение ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), бывшему руководителю управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александре Авериной – ст. 306 УК РФ (Пособничество в заведомо ложном доносе). Как пояснил «Континенту Сибирь» информированный источник, задержание бывших руководителей органа прокурорского надзора связано с уголовным делом в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового.

По версии следствия, Олег Яровой лично и через доверенных лиц мог организовать коррупционные контакты с руководством органов прокуратуры региона. Для этого было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Канон», через которое, по словам источника «КС», предположительно, осуществлялась легализация взяток должностным лицам органов прокуратуры путем оказания так называемых «юридических услуг» в интересах бизнесменов и членов криминальных структур.

В октябре 2018 года Генеральная прокуратура РФ провела комплексную проверку прокуратуры Новосибирской области. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены 40 сотрудников региональной прокуратуры, уволены заместитель Генерального прокурора РФ Иван Семчишин, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, его заместители. В частности, проверка касалась фальсификации материалов уголовного дела в отношении генерального директора компании «Экфард» Натальи Васильевой с целью завладения её недвижимым имуществом стоимостью около 500 млн рублей.

В июле 2020 года Олег Яровой был привлечен к уголовной ответственности по факту получения от бизнесмена, экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова денег за, якобы, прекращение уголовного преследования в отношении него через имеющиеся у Ярового связи в числе должностных лиц органов прокуратуры и Следственного комитета. Уголовное дело в отношении Ярового было возбуждено по части четвертой ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) по заявлению Верясова. В начале ноября Центральный районный суд Новосибирска продлил Олегу Яровому срок содержания под стражей до 8 февраля 2021. По мнению источника «КС», хотя факты предполагаемых нарушений закона были известны еще с 2018 года, задержания сотрудников надзорного ведомства последовали только сейчас, после того, как Олег Яровой начал сотрудничать со следствием.

Напомним, официальной информации об отставке Дениса Ференца так и не было. В июле текущего года он написал заявление на предоставление отпуска, исполняющим обязанности прокурора Новосибирска был назначен Игорь Стасюлис. В конце минувшей недели в областной прокуратуре сообщили «КС» о том, что информации о назначении нового прокурора пока нет. Александра Аверина оставила руководящую должность в прокуратуре в 2012 году. Сейчас управление по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области возглавляет Наталья Авдеева.

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