К жертвам коронавируса в Новосибирской области добавилось ещё шесть человек

Как сообщили в оперативном штабе, 8 декабря в Новосибирской области коронавирусом заболело 174 человека. Всего с начала пандемии в регионе выявили 24 119 случаев инфекции, в том числе 1 465 – среди детей.

По данным оперативного штаба, из медучреждений региона за последние сутки выписали 197 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Всего в Новосибирской области от заболевания вылечилось 19 699 человек.

От осложнений инфекции 8 декабря в Новосибирской области умерли шестеро: мужчины 54, 66, 68 и 75 лет и женщины 70 и 74 лет. Всего из-за коронавируса в регионе скончалось 798 человек.

В Кузбассе выявлено 174 новых случая заболевания (всего – 22 350), за сутки выздоровело 202 человека (всего – 18 782). От осложнений коронавируса в Кемеровской области с 7 на 8 декабря скончалось четыре человека (всего – 407).

В Алтайском крае 8 декабря зафиксировано 219 случаев коронавируса (всего – 27 910), выздоровело 350 человек (всего – 24 393). Количество погибших от инфекции за сутки в регионе составило шесть человек (всего – 635).

Напомним, накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал подготовиться к новому всплеску заболеваемости коронавирусом после новогодних каникул.

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