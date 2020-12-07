Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ходе оперативного совещания 7 декабря сообщил о постепенном снижении в регионе темпов заболевания ОРВИ и гриппом, а также стабилизации темпов роста количества больных коронавирусом. В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников спрогнозировал рост эпидемиологической нагрузки после новогодних праздников.

«После тяжёлого октября, когда наша медицина работала в режиме сверхнагрузки, сегодня ситуация стабилизирована. Мы видим и стабильные показатели, и возможности вернуть некоторые наши стационары обратно к работе по профилю», — отметил Андрей Травников. Однако глава региона также напомнил, что расслабляться нельзя, так как январь 2021 года может выдаться заметно более напряжённым.

Андрей Травников спрогнозировал рост эпидемиологической нагрузки после новогодних праздников, связанный с активным отдыхом жителей региона, посещением ими родных и близких, традиционными для россиян в эти дни. «Конечно, следует ожидать увеличения как коронавирусной инфекции, так и ОРВИ и гриппа», — отметил губернатор.

Глава области поручил представителям роспотребнадзора, регионального минздрава, а также членам оперативного штаба проработать предложения по дополнительным мерам, которыми можно компенсировать возможный эпидемиологический удар января.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.