Спикер парламента ЯНАО рассказал полпреду УрФО об антикризисных мерах во время пандемии

Для предотвращения ухудшения экономической ситуации из-за пандемии в бюджете ЯНАО зарезервировали 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель ямальского парламента Сергей Ямкин на заседании Совета руководителей законодательных органов государственной власти регионов Уральского федерального округа 26 ноября.

На заседании, которое провёл недавно вступивший в должность полпред в УрФО Владимир Якушев, обсудили обеспечение сбалансированности бюджетов в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметил на встрече председатель ямальского парламента Сергей Ямкин, с момента объявления пандемии в регионе скорректировали местное законодательство, пересмотрели намеченные направления реализуемой бюджетной политики, а для предотвращения ухудшения экономической ситуации создали резерв средств в объеме 6 млрд руб.

«Для снижения социальных рисков мы предусмотрели широкую линейку антикризисных мер. В частности, усилили поддержку системы здравоохранения, оказали помощь бизнесу, сохранили все публичные обязательства. В округе создан и постоянно корректируется резерв средств, сложившийся по результатам экономии от конкурентных закупок товаров и услуг», – рассказал Сергей Ямкин.

По словам спикера, большую поддержку в ЯНАО получили малый и средний бизнес. Кроме того, значительные средства из регионального бюджета направлены на дополнительную помощь медицинским работникам, педагогам, ветеранам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, а также кочевому населению. Также приняты законы, стимулирующие инвестиционную деятельность и повышающие конкурентоспособность региональной экономики.

Сергей Ямкин сообщил, что в окружном бюджете на ближайшие три года, который сегодня поддержали ямальские парламентарии, расходы на приоритетные направления сохранены, а в некоторых сферах поддержаны дополнительно. Так, строительство будет профинансировано в большем объеме, что позволит до конца 2025 года переселить из ветхого и аварийного жилья 24 тыс. ямальских семей. Резервный фонд правительства автономного округа на 2021 год составит 1 млрд руб., что в два раза выше показателей текущего года.

Ранее сообщалось о том, что ямальские депутаты рассказали губернатору региона о работе во время пандемии.

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