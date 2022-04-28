Новосибирские предприятия поддержали всероссийскую акцию, организованную на фоне экономических санкций

Более десятка новосибирских предприятий приняли участие во флешмобе «Мы работаем», который прошёл в социальных сетях по всей стране в поддержку российских производителей в конце марта. Всего к акции присоединилось 1200 компаний.

От Новосибирска во всероссийской акции приняло участие 16 предприятий. В их числе — фармкомпания Renewal, производитель продуктов для здорового питания «Диа-Веста», производитель сельхозпродукции СПК «Кирзинский», фабрика женской одежды PRIZ, а также завод по производству стройматериалов «СИБИТ».

Как отметили в правительстве Новосибирской области 28 апреля, ролики, которые подготовили компании для участия в акции, получили большое количество позитивных комментариев.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, за последние несколько лет промышленные и производственные предприятия региона показывают значительный рост объёмов продукции.

«Ведутся активные работы по организации выпуска импортозамещающей продукции, развивается производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Особый акцент также уделяется производству электрического оборудования и химических продуктов», — цитирует пресс-служба областного правительства Андрея Гончарова.

Акцию поддержал минпромторг России. Как напомнил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, для обеспечения бесперебойной работы отечественных товаропроизводителей правительство РФ реализует антикризисные меры.

«Важно, что поддержка доступна не только на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности. Флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня», — приводят в правительстве Новосибирской области словам замминистра, также отметившего, что всего в акции приняло участие 83 российских региона.

Напомним, накануне минпромторг Новосибирской области сообщил о том, что в регионе подешевел ряд продовольственных товаров.