Ямальские депутаты рассказали губернатору региона о работе во время пандемии

Депутаты парламента ЯНАО проследят за вводом жилья и социальных объектов, а запросы жителей будут учтены в проекте бюджета на 2021-2023 годы. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания автономного округа Сергей Ямкин на встрече главы региона с представителями «Единой России», где обсудили исполнение наказов избирателей в ситуации с распространением коронавируса.

«Важной составляющей контроля за качеством и сроками ввода жилья и социальных объектов станет Депутатский центр Законодательного собрания ЯНАО», – сообщил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин по итогам встречи главы региона Дмитрия Артюхова с представителями фракции ВПП «Единая России», которая прошла в правительстве региона 23 ноября.

Основным лейтмотивом встречи стало качественное исполнение наказов избирателей в режиме повышенной готовности. Глава региона подчеркнул, что работа в нестандартных и сложных условиях не снимает ответственности за выполнение взятых перед населением обязательств.

В период избирательной кампании-2020 ямальцы вносили предложения по строительству и ремонту социальных объектов, жилья и дорог, благоустройству территорий населенных пунктов, а также адресной поддержке населения. Депутаты отметили, что все запросы жителей учтены в проекте окружного бюджета на 2021 – 2023 годы.

«В рамках деятельности центра депутатского контроля мы с коллегами готовы сопровождать объекты, включенные в адресную инвестиционную программу автономного округа, до полного их ввода. За территориями, где возводятся объекты, мы закрепили депутатов в соответствии с местом их выдвижения по многомандатным и одномандатным округам и готовы детально отрабатывать поставленные задачи на местах. Об итогах этой работы будем информировать население и главу региона. Встречи, как сегодня, необходимы, так как позволяют максимально быстро реагировать на требования времени», – отметил Сергей Ямкин.

По мнению спикера, такой подход обеспечит открытость совместной работы и продемонстрирует командный подход в выполнению задач.

Также Дмитрию Артюхову рассказали о работе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Если в среднем по стране процент положительных решений по обращениям граждан составляет 30%, то в ЯНАО – 46%. По словам депутатов, это свидетельствует о повышении доверия населения к органам власти.

На встрече также отметили работу регионального волонтерского центра, который с начала пандемии объединил более 600 человек. Ямальцы бескорыстно развозят горячее питание и продуктовые наборы для школьников и пенсионеров, доставляют пакеты бесплатных лекарств и подвозят медицинских работников к пациентам. Только за последнюю неделю они дополнительно предоставили врачам 124 автомобиля при потребности в 103 транспортные единицы. При этом некоторые депутаты сами сели за руль служебных машин.

«Задача волонтёрского центра – помочь медицинским работникам и ямальцам в этот сложный период справиться с пандемией. С начала второй волны прошло три недели, и всё это время различные волонтёрские и общественные организации работают сообща. Сегодня все объединились, потому что задача серьёзная», – отметил первый заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Ситников.

В ближайшее время в регионе продолжится социальная акция «Северяне против коронавируса». Она направлена на поддержку многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов, а также жителей возрастной категории «65+».

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