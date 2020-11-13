Андрей Травников рассказал губернаторам об успехах Академпарка на инновационном форуме

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поделился с коллегами опытом развития высоких технологий в регионе на примере новосибирского Академпарка. Об инновационном развитии области и поддержке инновационных компаний он рассказал в рамках онлайн-сессии «Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах» на форуме «Сильные идеи для нового времени» 12 ноября.

В сессии также участвовали губернаторы Новгородской, Томской, Самарской, Челябинской, Рязанской, Калужской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и глава Республики Саха (Якутия). Ключевой темой сессии стало обсуждение реализация программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и лучших практик по поддержке и продвижению инновационных проектов, которые сложились в регионах.

Как рассказали представители Калужской области, в регионе делают ставку на формирование эффективной образовательной среды и создание технологических кластеров. А в основе технологического развития Новгородской области — образование и создание необходимой инфраструктуры. Самарская область уделяет особое внимание проекту по созданию «цифрового двойника» региона: с помощью современных спутниковых и навигационных систем создается цифровая модель области по ключевым отраслям — сельское хозяйство, экологический мониторинг, лесной мониторинг, размещение, сбор и утилизация ТКО. Это позволяет в режиме онлайн собирать информацию, анализировать её и оперативно управлять процессами.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках сессии отметил, что все регионы стараются оперативно реагировать на запрос предприятий и идти с опережением. При этом у каждой территории есть свои «фишки».

«Новосибирск славен не только своими научными школами, но и школой для науки. В конце концов, один из элементов знаменитого «треугольника Лаврентьева» – это образование. Образование для исследования. Сегодня серьёзные, даже фундаментальные, исследования перестали быть прерогативой исключительно исследовательских институтов, институтов и университетов. Многие компании – как крупные, так и небольшие — занимаются самостоятельными исследованиями и даже формируют мощные подразделения. Сформировался спрос на специалистов-исследователей для индустрии, для бизнеса, в первую очередь, высокотехнологичного. И мы ориентируем наши вузы на покрытие этой потребности. Лучший способ подготовки таких специалистов – через решение конкретных исследовательских задач», — сказал Андрей Травников.

Губернатор также подчеркнул, что для стимулирования увеличения количества инновационных предприятий необходимо развивать инфраструктуру. Эта задача – один из приоритетов правительства Новосибирской области. В частности, для инновационного бизнеса важна технологическая инфраструктура. Она позволяет сократить капитальные затраты, обеспечивая услуги по выполнению большинства производственных задач.

Глава региона отметил, что сейчас технологические предприятия новосибирского Академпарка обслуживают не только резидентов, но и широкий круг производственных предприятий региона и всей России. Причем многие из них — технологические лидеры.

«Инновационные предприятия, особенно малые и средние, пока не нуждаются в больших земельных участках, в серьёзных мощностях инженерной инфраструктуры. Но существует очень большой запрос на площади, на центры коллективного пользования, на исследовательские лаборатории или станочное оборудование для изготовления прототипов. А также спрос на внутрирегиональную, а иногда и межрегиональную кооперацию», — отметил Андрей Травников.

Губернатор рассказал, что в Новосибирской области активно развиваются все элементы инфраструктуры, а кейсом успеха можно назвать Академпарк. Сегодня там заняты 10 тыс. сотрудников разных предприятий, которые приносят более 30 млрд руб. выручки каждый год и почти 1,5 млрд руб. налогов в региональный бюджет.

«Успешное развитие Академпарка сформировало масштабный запрос резидентов на дальнейшее развитие, на создание новых площадей, новых мощностей. Что касается развития кооперации, то здесь мы используем, в том числе, инструменты НТИ. Центры HealthNet, NeuroNet, которые мы создали по дорожным картам НТИ, — это инструменты развития внутри- и межрегиональной кооперации», — отметил Андрей Травников.

Напомним, накануне Андрей Травников обсудил на форуме меры поддержки инвестиционных предприятий.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.