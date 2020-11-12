Инвестиционным налоговым вычетом воспользовались 11 организаций Новосибирской области с начала года

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в прошлом году инвестиционным налоговым вычетом воспользовались 9 организаций региона почти на 300 млн рублей, а за первое полугодие 2020 года – 11 организаций на сумму около 200 млн рублей. Механизм работает в регионе с 2019 года.

Эту и другие меры поддержки инвесторов обсудил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время экспертной сессии «Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла» на форуме «Сильные идеи для нового времени» 12 ноября. Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс» и проходит в дистанционном формате.

Один из инструментов поддержки, эффективность которого обсудили участники сессии, — инвестиционный налоговый вычет. В Новосибирской области этот механизм работает с прошлого года. Он позволяет налогоплательщикам, занятым в обрабатывающем производстве, за счёт льготы по налогу на прибыль организаций окупить вложения — за счёт региональной части налога может быть списано до 90% затрат на приобретение и модернизацию или реконструкцию основных средств.

Размер ставки налога на прибыль организаций для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%. Если вычет оказывается больше налога, неиспользованную сумму региональной льготы можно использовать в течение пяти лет.

Как отметил глава региона на сессии форума, налоговые преференции стимулируют общую инвестиционную деятельность, однако они важны и для крупных инвестиционных проектов, и, в частности, для их обеспечения инфраструктурой.

«Налоговыми льготами мы поддерживаем и оживляем общую инвестиционную активность, особенно в непростой экономический период. Но если хотим инициировать конкретные, в том числе крупные проекты, нужно вкладываться в инфраструктуру», — приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.

В Новосибирской области уже создан ряд площадок для реализации инвестпроектов. Среди них — промышленно логистический парк, ТОСЭР «Линево» и «Горный». Сегодня только на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области реализуют свои инвестиционные проекты 21 компания-резидент и три пользователя инфраструктуры. Объём заявленных инвестиций компаний – более 78 млрд руб., из них более 38 млрд руб. инвесторы уже вложили.

В 2019 году на территории ПЛП был открыт распределительный центр X5 Retail Group торговой сети «Пятёрочка». Центр площадью 38 500 кв. м. обеспечивает продуктами супермаркеты Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краёв, а также республик Алтай и Хакасия — всего более 500 универсамов.

Кроме того, в прошлом году на территории парка начала производственную деятельность компания «РоссПак», выпускающая упаковку и одноразовую посуду. Строительство собственного завода позволило компании увеличить объём выпуска продукции на 40%. Также в 2019 году в ПЛП стартовала реализация крупных проектов по строительству транспортно-логистического центра «Сибирский» — объём инвестиций в проект составил около 5 млрд рублей, и производственно-логистического комплекса группы компаний «Алютех», где объём инвестиций составил более 1 млрд руб.

В 2020 году стартовало строительство завода PepsiCo по производству солёных снеков с объёмом инвестиций около 12 млрд рублей. Также реализуется проект строительства оптово-распределительного центра «РосАгроМаркет-Новосибирск», где объём инвестиций в первую очередь строительства составил около 8 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что инвестором двух стартапов новосибирцев стал известный московский ресторатор.

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