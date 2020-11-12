В Кольцово ищут подрядчика для благоустройства проспекта на 10 миллионов рублей

Администрация рабочего посёлка Кольцово Новосибирской области объявила о торгах на поиск подрядчика для благоустройства пешеходной зоны проспекта Академика Сандахчиева. Соответствующая информация появилась 11 ноября на сайте rostender.info.

Как следует из опубликованных данных, работы планируются на участке проспекта от памятника Сандахчиеву до площади с монументом «Моя Сибирь». Начальная сумма закупки – 10 млн 625 тыс. 340 руб. Эти средства будут выделены из бюджета муниципального образования.

Согласно документации, работы планируется начать 3 мая 2021 года, а закончить – 30 сентября 2021 года. В техзадание входит озеленение территории, установка информационных стендов, наружного освещения, скамей и металлических ограждений, а также ремонт тротуара вдоль улицы Технопарковой.

Аукцион пройдёт в формате электронных торгов. Заявки принимаются до 19 ноября, сам же аукцион назначен на 20 ноября.

Ранее сообщалось о том, что сквер возле оперного театра в Новосибирске планируется облагородить к середине ноября.

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