Сквер возле НОВАТа в Новосибирске облагородят к середине ноября

В Новосибирске завершается благоустройство сквера за театром оперы и балета. Уже через две недели здесь появятся новые пешеходные дорожки, фонари и скамейки. Работы обошлись чуть больше, чем в 10 млн рублей.

Как сообщили в мэрии Новосибирска со ссылкой на мэра Анатолия Локтя, график работ сдвинулся из-за задержки финансирования. При этом сквер за оперным театром – последний объект благоустройства в 2020 году и входит в число выполненных сверх плана.

«Средства из городского бюджета сумели выделить после всех процедур лишь в конце лета. К работам приступили фактически в конце октября. Тем не менее подрядчик смотрит оптимистично, максимум через две недели работы планирует завершить. Хотелось бы успокоить тех, кто принимал участие в посадке деревьев в прошлом году: все деревья сохранили, их просто пересадили в другое место в связи с перепланировкой дорожек», — цитирует пресс-служба муниципалитета мэра Анатолия Локтя.

Общая площадь сквера – почти полтора гектара. По словам начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадима Полещука, в этом году будут сделаны транзитные пешеходные дорожки и тротуары – всего уложат более трёх тысяч квадратных метров твёрдого покрытия. Также в ближайшее время здесь установят новые уличные фонари, четыре 11-метровые мачты освещения на площадке для скейтборда, а также 12 лавочек и урны.

Кроме того, возле театра появится длинная бетонная скамейка. Сейчас идут монтаж лотков водоотведения, по которым будет стекать в ливнёвку вся вода со сквера, и озеленение территории. По словам директора МКУ «Горзеленхоз» Натальи Цветковой, планируется высалить 1,5 тыс. кустов кизильника и 800 спирей, а также убрать аварийные деревья.

Кустарник планируется высадить и вдоль трамвайной линии, которая пересекает сквер, – он обезопасит гуляющих горожан. Также власти прорабатывают вопрос организации общественного туалета.

Напомним, новый этап благоустройства сквера за Новосибирским оперным театром стартовал в сентябре.

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