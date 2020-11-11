Обращения жителей Алтайского края будут рассматривать в Центре управления регионом

Центр управления регионом планируют открыть в Алтайском крае 20 ноября, сообщает пресс-служба краевого правительства. Новая структура будет рассматривать все жалобы и обращения, поступившие от жителей региона.

Как сообщили в правительстве Алтайского края 11 ноября, специалисты ведомства будут работать с обращениями жителей, опубликованными в соцсетях и на специальных платформах обратной связи, которые планируется запустить до конца года.

«Также центр будет контролировать сроки реагирования на обращения, обеспечивать межведомственное и межуровневое взаимодействие», — сообщили в краевом правительстве.

Возглавит структуру экс-начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко. С 2018 года под его руководством работает система обратной связи краевого правительства с населением «Инцидент-менеджмент». В 2019 году с помощью этой системы было обработано более 10 тыс. обращений. С начала 2020 года к властям обратились более 28 тыс. жителей.

«Обратившиеся получают помощь в ликвидации незаконных свалок, оперативном возобновлении тепло- и энергоснабжения, ремонте участков дорог, дворовых территорий, тротуаров и так далее», — уточнили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Напомним, в октябре минздрав Алтайского края объяснил трупы в подвале «ковидного» госпиталя.

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