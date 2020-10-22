Минздрав Алтайского края объяснил трупы в подвале «ковидного» госпиталя

На днях по соцсетям разошёлся шокирующий видеоролик с многочисленными трупами в подвале инфекционного госпиталя на базе больницы №12 в Барнауле. Как выяснилось, тела погибших пациентов складировали в подвальном помещении из-за нехватки патологоанатомов, которые работают с повышенной нагрузкой.

Так объяснили происходящее в министерстве здравоохранения Алтайского края, сообщает агентство «Интерфакс» 22 октября.

«Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий», — цитирует агентство краевой минздрав.

В минздраве отметили: нехватка персонала объясняется ещё и тем, что сами врачи заболевают коронавирусом. В числе инфицированных медиков госпиталя – главврач и его заместитель.

Специалисты также пояснили, что в больнице нет специальных камер для хранения тел – согласно типовому проекту здания, они там не предусмотрены. Кроме того, родственники отказываются своевременно забирать тела из-за пребывания на карантине и закрытия ритуальных залов.

Как уверяют в ведомстве, все меры для решения проблемы с хранением тел уже приняты. В частности, перераспределена нагрузка на патологоанатомов – они работают в две смены. Также сейчас оперативно оформляются документы для захоронения.

Для временного хранения тел в медучреждении уже оборудовали отдельную комнату с соблюдением температурного режима. Также будет использован ранее законсервированный типовой морг больницы №3, где есть изолированные камеры.

Инфекционный госпиталь повторно открылся в медучреждении 10 сентября. Изначально в больнице было 360 коек для пациентов с коронавирусом, однако позже их число увеличили до 600. В октябре здесь умерли 98 человек.

По оперативным данным, за последние сутки в Алтайском крае заболели 203 человека, выздоровели 206 пациентов, умерли 11 человек. Всего в регионе зарегистрировано 17 306 заболевших, 14 759 выздоровевших и 679 умерших.

Напомним, в Новосибирской области за последние сутки зарегистрировано 180 больных коронавирусной инфекцией.

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