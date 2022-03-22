Бывшему управделами алтайского губернатора вынесли приговор

Приговор вынесен бывшему управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову, обвиняемому в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре региона 22 марта.

Экс-управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком по обвинению по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в надзорном ведомстве.

Как отметили в управлении ФСБ по Алтайскому краю, свою вину Степанов полностью признал и раскаялся в содеянном.

Бывший управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов был задержан и уволен в октябре 2021 года. По данным следствия, в 2016 году его ведомство разработало проектно-сметную документацию по строительству паркинга для правительственного автопарка, которая в дальнейшем была скорректирована с целью сокращения затрат. К моменту внесения изменений подрядчик уже выполнил подготовительные работы, но расчёта за них так и не получил. В результате компания обратилась в арбитражный суд. Для исполнения судебного решения и оплаты исковых требований Степанов в 2020 году незаконно выделил из бюджета 19 млн руб.

Кроме того, в декабре 2019 года экс-управделами губернатора заключил с вузом договор на получение второго высшего образования, за которое заплатил более 130 тыс. руб. бюджетных средств.

Напомним, в 2018 году был арестован другой экс-управляющий делами алтайского губернатора – Алексей Белобородов. В отношении бывшего чиновника было возбуждено два уголовных дела, одно из которых связно с получением взятки, другое – с превышением полномочий при выделении крупной суммы из краевого бюджета единственному поставщику.