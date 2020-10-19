Доступ в суды Новосибирской области ограничат из-за коронавируса

Новые меры эпидемиологической безопасности собираются ввести в судах Новосибирской области. Теперь подать документы можно будет лишь в электронной форме, а на заседаниях смогут присутствовать только участники процессов.

Президиум Совета судей Новосибирской области порекомендовал судам региона ввести новые меры по ограничению распространения коронавируса. В организации предложили придерживаться их до улучшения эпидемиологической ситуации.

Как говорится в сообщении президиума, опубликованном на днях, судам предложено временно отменить личный приём. Отправлять и получать документы порекомендовали по электронной почте либо через сервис «Электронное правосудие». Ограничить предлагается и вход в здания судов, при этом на заседания не пускать тех, кто не является участником процессов. В том числе – журналистов.

Также в президиуме предлагают знакомиться с материалами дела по предварительной записи с интервалом для изучения до 40 минут. Помимо этого, судам рекомендуют соблюдать основные меры эпидемиологической безопасности – масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра.

Управлению судебного департамента региона рекомендовано запросить дополнительное финансирование из федерального бюджета на приобретение обеззараживающих установок и дезинфицирующих средств для обработки помещений, а также антисептиков для рук.

В президиуме также отметили, что от жителей региона поступают жалобы на некорректную работу бесконтактных термометров в судах. В связи с этим учреждениям порекомендовали проверить аппараты и заменить их в случае неисправности.

Напомним, 12 октября Октябрьский районный суд объявил о закрытии информации по делу Вячеслава Якименко, потребовавшего рассмотреть результаты выборов в новосибирский горсовет на участке №35 в Новосибирске. До этого судья, который должен был рассмотреть дело, заявил о самоотводе, объяснив своё решение шумихой вокруг инцидента.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.