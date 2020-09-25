Александр Карелин стал сенатором от Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области избрали трёхкратного чемпиона по греко-римской борьбе, депутата Александра Карелина членом Совета Федерации от Новосибирской области.

Такое решение было принято в пятницу, 25 сентября, в ходе первой сессии седьмого созыва регионального парламента. Выбор в пользу спортсмена и политика единогласно сделали 70 депутатов.

Ранее кандидатуру Александра Карелина на этот пост выдвинуло руководство новосибирского отделения партии «Единая Россия». До Карелина сенатором Совфеда от региона был депутат Владимир Лаптев, он переизбрался в Заксобрание Новосибирской области.

22 сентября Госдума досрочно прекратила полномочия Александра Карелина в связи с избранием депутата в региональный парламент.

Кроме того, спикером Заксобрания региона вновь избран Андрей Шимкив. Ранее также были выдвинуты предположения, кто возглавит комитеты регионального парламента. На первой сессии нового созыва эти прогнозы подтвердились.

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