Кто возглавит комитеты в Заксобрании Новосибирской области

«Континент Сибирь» узнал, кто может возглавить комитеты в новом созыве Законодательного собрания Новосибирской области. В руководстве большинства комитетов произойдет рокировка.

Завтра, 25 сентября, состоится первая сессия 7-го созыва депутатов Заксобрания региона. Народным избранникам предстоит утвердить структуру регионального парламента. Среди вопросов — избрание депутатов в состав комитетов Законодательного собрания.

По информации нескольких осведомленных источников «Континента Сибирь», в Заксобрании области должности руководителей комитетов вероятнее всего распределятся следующим образом. Строительный комитет возглавит Александр Морозов (в прошлом созыве он занимал пост председателя комитета по бюджету, финансово-экономической политике и собственности), комитет по госполитике – Олег Подойма (в прошлом созыве возглавлял комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям), комитет по бюджету – Федор Николаев (в прошлом созыве – глава комитета по транспортной, промышленной и информационной политике), аграрный комитет – Александр Терепа ( в прошлом созыве – председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению), комитет по транспорту и промышленной политике – Майис Мамедов (в прошлом созыве – член комитета по строительству, ЖКК и тарифам).

Еще два депутата: Вениамин Пак и Игорь Гришунин сохранят свои должности председателей комитетов по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике и по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения соответственно.

Кроме того, как рассказывал «Континент Сибирь», в Заксобрании предполагается создать комиссию или комитет по экологии. По предварительной информации ее может возглавить Владимир Лаптев, экс-сенатор от Заксобрания Новосибирской области.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские единороссы распределили вакантные места в Заксобрании. А фракцию «Единой «России» в региональном парламенте возглавит заместитель секретаря регионального отделения партии Андрей Панфёров.

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